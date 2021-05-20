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МИД презентовало проект, чтобы популяризировать украинскую культуру

Четверг, 20 мая 2021, 19:43
МИД презентовало проект, чтобы популяризировать украинскую культуру

В Министерстве иностранных дел презентовали проект "Тайны Украины для тебя", в котором будут рассказывать об украинской культуре.

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на презентации проекта, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Кулебы: "В рамках этого проекта мы хотим рассказать и самым украинцам, и миру о том, насколько прекрасной является мозаика украинской культуры. Потому что украинская культура очень разнообразна, она состоит из культур тех коренных народов, тех национальных меньшинств, населяющих наше государство, и тех региональных различий, которыми славится Украина ".

Нет какой-то главной и второстепенной культуры. Именно поэтому мы хотим показать вам эту картину во всей ее полноценной красоте, чтобы тайны Украине открылись и еще больше объединили нас внутри Украины, а также делали Украину популярной в мире.

Детали: Глава МИД отметил, что по результатам проекта будет издана уникальная книга, которая попадет в каждую украинскую библиотеку, а также в зарубежные.

В то же время Кулеба призвал иностранных дипломатов, работающих сейчас в Украине, отложить книгу на потом, а воспользоваться возможностью своего пребывания в Украине для того, чтобы объездить всю Украину и воочию познакомиться с тайнами, которые станут известны в рамках этого проекта.

Руководитель Центра украинской культуры в Таллинне Анатолий Лютюк отметил, что над этим проектом работают мастера, занимающиеся ремеслами, ученые, этнографы. По его словам, книга, которая будет создана по результатам проекта, сделает его учебным, научным, культурологическим.

Напомним:

  • Власти инициировали "Крымскую платформу" как международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействия деоккупации полуострова.
  • Первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года.

Темы: Кулеба Дмитрийистория
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