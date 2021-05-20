Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Молдова отримала другу партію вакцини Pfizer через платформу COVAX

Четвер, 20 травня 2021, 21:57

У Молдову 20 травня привезли понад 50 тисяч доз вакцини від коронавірусу компаній BioNTech-Pfizer.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це заявили у міністерстві охорони здоров’я. 

Вакцину Молдова отримала через міжнародну платформу COVAX. У МОЗ зазначили, що 21 травня має прибути ще стільки ж, а 24 травня очікують 45 600 доз вакцини Astra Zeneca.

Як повідомлялося, з 19 травня Молдова відкрила вакцинацію від коронавірусу для всіх охочих. 

Cвої перші вакцини, компанії AstraZeneca, Молдова отримала за допомогою Румунії. Згодом надійшла перша партія AstraZeneca через платформу COVAX, а невдовзі - перша партія BioNTech/Pfizer, також через COVAX. 

Сьогодні в Молдові доступні також китайські Sinopharm і SinoVac. Російська вакцина "Спутник V" залишилася тільки для тих, хто зробив перше щеплення і чекає на друге.

Вакцинація у Молдові почалася 2 березня. 



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 20 травня: пресконференція Зеленського, призначення нових міністрів

Син Авакова вийшов на ринок київської нерухомості – ЗМІ

Кулеба: реалізація "Північного-потоку-2" буде поразкою американської дипломатії

Дугарь подумає, чи коментувати "листування з Зеленським" – адвокат

Рада прийняла за основу необхідний для співпраці з МВФ "банківський" законопроєкт

Миколаївська міськрада не змогла забрати в російської мови статус регіональної

Усі новини...
Останні новини
22:06
Новини економіки: нові міністри, банківський закон
21:57
фотоМолдова отримала другу партію вакцини Pfizer через платформу COVAX
21:48
КМДА повідомляє про обшуки ще в одному департаменті
21:33
Прем'єр дав перші доручення Любченку
21:24
Новини 20 травня: пресконференція Зеленського, призначення нових міністрів
21:01
Син Авакова вийшов на ринок київської нерухомості – ЗМІ
20:44
Ще трьох російських акторів визнали загрозою українській нацбезпеці
20:32
НБУ визначив 12 стратегічних цілей до 2025 року
20:17
Кулеба: реалізація "Північного-потоку-2" буде поразкою американської дипломатії
19:58
Рада підтримала зниження акцизу на крафтове пиво у першому читанні
Усі новини...