Молдова отримала другу партію вакцини Pfizer через платформу COVAX

У Молдову 20 травня привезли понад 50 тисяч доз вакцини від коронавірусу компаній BioNTech-Pfizer.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це заявили у міністерстві охорони здоров’я.

Вакцину Молдова отримала через міжнародну платформу COVAX. У МОЗ зазначили, що 21 травня має прибути ще стільки ж, а 24 травня очікують 45 600 доз вакцини Astra Zeneca.

Як повідомлялося, з 19 травня Молдова відкрила вакцинацію від коронавірусу для всіх охочих.

Cвої перші вакцини, компанії AstraZeneca, Молдова отримала за допомогою Румунії. Згодом надійшла перша партія AstraZeneca через платформу COVAX, а невдовзі - перша партія BioNTech/Pfizer, також через COVAX.

Сьогодні в Молдові доступні також китайські Sinopharm і SinoVac. Російська вакцина "Спутник V" залишилася тільки для тих, хто зробив перше щеплення і чекає на друге.

Вакцинація у Молдові почалася 2 березня.