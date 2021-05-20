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Молдова отримала другу партію вакцини Pfizer через платформу COVAX

Четвер, 20 травня 2021, 21:57
Молдова отримала другу партію вакцини Pfizer через платформу COVAX

У Молдову 20 травня привезли понад 50 тисяч доз вакцини від коронавірусу компаній BioNTech-Pfizer.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це заявили у міністерстві охорони здоров’я. 

Вакцину Молдова отримала через міжнародну платформу COVAX. У МОЗ зазначили, що 21 травня має прибути ще стільки ж, а 24 травня очікують 45 600 доз вакцини Astra Zeneca.

Як повідомлялося, з 19 травня Молдова відкрила вакцинацію від коронавірусу для всіх охочих. 

Cвої перші вакцини, компанії AstraZeneca, Молдова отримала за допомогою Румунії. Згодом надійшла перша партія AstraZeneca через платформу COVAX, а невдовзі - перша партія BioNTech/Pfizer, також через COVAX. 

Сьогодні в Молдові доступні також китайські Sinopharm і SinoVac. Російська вакцина "Спутник V" залишилася тільки для тих, хто зробив перше щеплення і чекає на друге.

Вакцинація у Молдові почалася 2 березня. 

"Українська правда" у Threads

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