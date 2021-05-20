Молдова получила вторую партию вакцины Pfizer через платформу COVAX

В Молдову 20 мая привезли более 50 000 доз вакцины от коронавируса компаний BioNTech-Pfizer.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, об этом заявили в министерстве здравоохранения.

Вакцину Молдова получила через международную платформу COVAX. В Минздраве отметили, что 21 мая должно прибыть еще столько же, а 24 мая ожидают 45 600 доз вакцины Astra Zeneca.

Как сообщалось, с 19 мая Молдова открыла вакцинацию от коронавируса для всех желающих.

Cвои первые вакцины, компании AstraZeneca, Молдова получила с помощью Румынии. Впоследствии поступила первая партия AstraZeneca через платформу COVAX, а вскоре - первая партия BioNTech / Pfizer, также через COVAX.

Сегодня в Молдове доступны также китайские Sinopharm и SinoVac. Российская вакцина "Спутник V" осталась только для тех, кто сделал первую прививку и ждет второе.

Вакцинация в Молдове началась 2 марта.