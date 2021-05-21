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Зеленський взяв участь у церемонії вручення Шевченківської премії

П'ятниця, 21 травня 2021, 00:31
Зеленський взяв участь у церемонії вручення Шевченківської премії

Відбулося вручення Національної премії України імені Тараса Шевченка 2021 року, в церемонії якого взяв участь президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою.

Джерело: Пресслужба ОП

Пряма мова Зеленського: "Радий бути тут з моєю дружиною й бачити трансформацію Національної премії України імені Тараса Шевченка. Дуже важливо бачити високий статус цієї премії. Церемонія нагородження відбувається у знакових місцях України".

"Символічно, що це відбувається у рік 30-річчя незалежності України. Це головні символи України – наша Конституція, наша армія, наша авіація, наша культура, наша премія імені Тараса Шевченка – премія кожного українця. Вітаю вас із цим ювілеєм".

Деталі: Зеленський наголосив, що цього року Україна відзначає низку важливих ювілейних дат. Зокрема це 30-річчя утворення Збройних Сил, 25-річчя Конституції, 75-річчя держпідприємства "Антонов", ювілей Лесі Українки та 60-річчя Національної премії України імені Тараса Шевченка.

 

Президент підписав указ № 199/2021, відповідно до якого Національну премію України імені Тараса Шевченка 2021 року присуджено режисеру Валентину Васяновичу та художнику-постановнику Владлену Одуденку за фільм "Атлантида".

Письменниця Оксана Луцишина отримала премію за роман "Іван і Феба", а журналіст Станіслав Асєєв – за книгу есеїв "В ізоляції".

Також лауреатами премії стали представники музичної агенції "УХО" Олександра Андрусик, Євген Шимальський та Катерина Сула за серію концертів вокальної музики "Архітектура голосу".

Премію присуджено й художнику Борису Михайлову за мистецький проект "Випробування смертю".

Режисер-постановник, художник-сценограф Сергій Маслобойщиков, художник по костюмах Наталія Рудюк та композитор Олександр Бегма отримали премію за виставу Verba за мотивами драми-феєрії "Лісова пісня" Лесі Українки у постановці Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Українська правда

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Теми: нагородиЗеленський
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