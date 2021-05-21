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Зеленский принял участие в церемонии вручения Шевченковской премии

Пятница, 21 мая 2021, 00:31
Зеленский принял участие в церемонии вручения Шевченковской премии

Состоялось вручение Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2021, в церемонии которого принял участие президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой.

Источник: Пресс-служба ОП

Прямая речь Зеленского: "Рад быть здесь с моей женой и видеть трансформацию Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Очень важно видеть высокий статус этой премии. Церемония награждения происходит в знаковых местах Украины".

"Символично, что это происходит в год 30-летия независимости Украины. Это главные символы Украины – наша Конституция, наша армия, наша авиация, наша культура, наша премия имени Тараса Шевченко - премия каждого украинском. Поздравляю вас с этим юбилеем".

Детали: Зеленский отметил, что в этом году Украина отмечает ряд важных юбилейных дат. В частности это 30-летия образования Вооруженных Сил, 25-летие Конституции, 75-летия госпредприятия "Антонов", юбилей Леси Украинский и 60-летия Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

 

Президент подписал указ № 199/2021, согласно которому Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2021 присуждена режиссеру Валентину Васяновичу и художнику-постановщику Владлену Одуденко за фильм "Атлантида".

Писательница Оксана Луцишина получила премию за роман "Иван и Феба", а журналист Станислав Асеев – за книгу эссе "В изоляции".

Также лауреатами премии стали представители музыкальной агентства "УХО" Александра Андрусик, Евгений Шимальський и Екатерина Сула за серию концертов вокальной музыки "Архитектура голоса".

Премия присуждена и художнику Борису Михайлову за художественный проект "Испытание смертью".

Режиссер-постановщик, художник-сценограф Сергей Маслобойщиков, художник по костюмам Наталья Рудюк и композитор Александр Бегма получили премию за спектакль Verba по мотивам драмы-феерии "Лесная песня" Леси Украинский в постановке Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Украинская правда

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Темы: наградыЗеленский
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