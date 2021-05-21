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Кібератака на систему охорони здоров’я Ірландії має російський слід – ЗМІ

П'ятниця, 21 травня 2021, 06:55
Кібератака на систему охорони здоров’я Ірландії має російський слід – ЗМІ

Спецслужби і поліція Ірландії підозрюють у кібератаці проти ірландської Національної служби охорони здоров'я російських зловмисників, які перебувають у районі Санкт-Петербурга.

Джерело: RTE, Інтерфакс-Україна

Дослівно: "Національний центр кібербезпеки і "Гарда Шихана "(поліція – ред.) вважають, що організована злочинна група, яка стоїть за атакою, відома під назвою Wizard Spider і базується в Росії в Санкт-Петербурзі і біля нього".

Деталі: За даними телерадіокомпанії, уряд Ірландії вже контактувало з владою РФ з приводу кібератаки і шкоди від неї для ірландської системи охорони здоров'я.

Тим часом, глава МОЗ Ірландії Стівен Доннели заявив, що влада не платили викуп хакерам.

RTE зазначає, що Національний центр кібербезпеки і "Гарда Шихана" зараз ведуть міжнародне розслідування події, маючи контакт із ФБР, Інтерполом, Європолом та британським Національним агентством по боротьбі зі злочинністю.

Що передувало: Через хакерську атаку Національна служба охорони здоров'я Ірландії (HSE) у п'ятницю тимчасово відключила свою комп'ютерну систему.

"Українська правда" у Threads

Теми: ІрландіяРосія
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