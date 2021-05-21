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Кибератака на систему здравоохранения Ирландии имеет российский след – СМИ

Пятница, 21 мая 2021, 06:55

Спецслужбы и полиция Ирландии подозревают в кибератаке против ирландской Национальной службы здравоохранения российских злоумышленников, которые находятся в районе Санкт-Петербурга.

Источник: RTE, Интерфакс-Украина

Дословно: "Национальный центр кибербезопасности и "Гарда Шихана "(полиция – ред.) считают, что организованная преступная группа, которая стоит за атакой, известная под названием Wizard Spider и базируется в России в Санкт-Петербурге и у него".

Детали: По данным телерадиокомпании, правительство Ирландии уже контактировало с властями РФ по поводу кибератаки и вреда от нее для ирландской системы здравоохранения.

Между тем, глава Минздрава Ирландии Стивен Доннели заявил, что власти не платили выкуп хакерам.

RTE отмечает, что Национальный центр кибербезопасности и "Гарда Шихана" сейчас ведут международное расследование происшествия, контактируя с ФБР, Интерполом, Европолом и британским Национальным агентством по борьбе с преступностью.

Что предшествовало: В связи с хакерской атакой Национальная служба здравоохранения Ирландии (HSE) в пятницу временно отключила свою компьютерную систему.

Темы: ИрландияРосcия


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