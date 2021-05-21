За минулу добу в Україні зафіксували 4 984 нових випадків захворювань на COVID-19, 1 785 осіб - госпіталізували.

Джерело: пресслужба МОЗ

Деталі: Станом на 21 травня в Україні зафіксовано 4 984 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них - 278 дітей та 97 медпрацівників.

Також за минулу добу: госпіталізовано – 1 785 осіб; летальних випадків – 202; одужало – 12 845 особи;

За попередню добу протестовано: методом ПЛР – 26 154 осіб, методом ІФА – 11 454 осіб, експрес-тестами – 24 969 осіб.

Загалом за весь час пандемії в Україні: захворіло – 2 175 382 осіб; одужало – 1 929 039 особи; летальних випадків – 49 101; проведено ПЛР-тестувань – 9 970 045.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (453), Донецькій (408), Дніпропетровській (405), Запорізькій (354), та Київській (348) областях.