За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 4984 новых случаев заболеваний COVID-19, 1785 человек - госпитализировали.

Источник: пресс-служба МОЗ

Детали: По состоянию на 21 мая в Украине зафиксировано 4984 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них - 278 детей и 97 медработников.

Также за минувшие сутки: госпитализированы - 1785 человек; летальных случаев - 202; выздоровели - 12845 человека;

За минувшие сутки протестировано: методом ПЦР - 26 154 человек, методом ИФА - 11 454 человек, экспресс-тестами - 24 969 человек.

Всего за все время пандемии в Украине: заболело - 2 175 382 человек; выздоровели - 1 929 039 человек; летальных исходов - 49 101; проведения ПЦР-тестов - 9 970 045.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (453), Донецкой (408), Днепропетровской (405), Запорожской (354) и Киевской (348) областях.