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$2 мільйони на порятунок сина активіста Євромайдану Свічинського зібрали

П'ятниця, 21 травня 2021, 09:39
$2 мільйони на порятунок сина активіста Євромайдану Свічинського зібрали
Фото з Facebook

Сім’я активіста Євромайдану, лідера Одеської самооборони Віталія Свічинського зібрала 2 мільйони доларів, необхідних для порятунку їхнього 4-місячного сина Дмитра.

Джерело: відео на сторінці збору коштів в YouTube, Укріноформ з посиланням на члена ради директорів волонтерської організації "Разом для України" Олексія Прокопенка

Пряма мова Свічинського: "Хтось анонімно перевів на наш рахунок суму, якої не вистачало, і перетворив наш слоган на "Діма, ми встигли". Ми закриваємо збір".

Деталі: Батьки подякували людям, які подарували шанс на життя їхньому сину.

За словами Прокопенка, зараз родина Свічинських займається оформленням візи до США, після її отримання прибуде до міста Сан-Антоніо у штаті Техас, де Дмитрові зроблять рятувальну ін’єкцію.

Передісторія:

  • У малого Дмитрика лікарі діагностували тяжку патологію – спинальну м’язову атрофію першого ступеня. Повідомлялося, що для порятунку дитини потрібна ін’єкція однієї ампули найдорожчого у світі препарату "Золгенсма", яка коштує понад 2 млн доларів, і ввести її хворому потрібно до досягнення шестимісячного віку.
  • До збору коштів долучилися волонтерські та ветеранські спільноти, школи, церкви, громадські організації в Україні та за її межами, а також читачі "Української правди".

Українська правда

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Теми: благодійність
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