$2 мільйони на порятунок сина активіста Євромайдану Свічинського зібрали

Сім’я активіста Євромайдану, лідера Одеської самооборони Віталія Свічинського зібрала 2 мільйони доларів, необхідних для порятунку їхнього 4-місячного сина Дмитра.

Джерело: відео на сторінці збору коштів в YouTube, Укріноформ з посиланням на члена ради директорів волонтерської організації "Разом для України" Олексія Прокопенка

Пряма мова Свічинського: "Хтось анонімно перевів на наш рахунок суму, якої не вистачало, і перетворив наш слоган на "Діма, ми встигли". Ми закриваємо збір".

Деталі: Батьки подякували людям, які подарували шанс на життя їхньому сину.

За словами Прокопенка, зараз родина Свічинських займається оформленням візи до США, після її отримання прибуде до міста Сан-Антоніо у штаті Техас, де Дмитрові зроблять рятувальну ін’єкцію.

Передісторія: