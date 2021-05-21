$2 миллиона на спасение сына активиста Евромайдана Свичинского собрали

Семья активиста Еевромайдана, лидера Одесской самообороны Виталия Свичинского собрала 2 миллиона долларов, необходимых для спасения их 4-месячного сына Дмитрия.

Источник: видео на странице сбора средств в YouTube, Укриноформ со ссылкой на члена совета директоров волонтерской организации "Вместе для Украины" Алексея Прокопенко

Прямая речь Свичинского: "Кто-то анонимно перевел на наш счет недостающую сумму и превратил наш слоган на "Дима, мы успели". Мы закрываем сбор".

Детали: Родители поблагодарили людей, которые подарили шанс на жизнь их сыну.

По словам Прокопенко, сейчас семья Свичинских занимается оформлением визы в США, после ее получения прибудет в город Сан-Антонио в штате Техас, где Дмитрию сделают спасательную инъекцию.

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