$2 миллиона на спасение сына активиста Евромайдана Свичинского собрали
Пятница, 21 мая 2021, 09:39
Семья активиста Еевромайдана, лидера Одесской самообороны Виталия Свичинского собрала 2 миллиона долларов, необходимых для спасения их 4-месячного сына Дмитрия.
Источник: видео на странице сбора средств в YouTube, Укриноформ со ссылкой на члена совета директоров волонтерской организации "Вместе для Украины" Алексея Прокопенко
Прямая речь Свичинского: "Кто-то анонимно перевел на наш счет недостающую сумму и превратил наш слоган на "Дима, мы успели". Мы закрываем сбор".
Детали: Родители поблагодарили людей, которые подарили шанс на жизнь их сыну.
По словам Прокопенко, сейчас семья Свичинских занимается оформлением визы в США, после ее получения прибудет в город Сан-Антонио в штате Техас, где Дмитрию сделают спасательную инъекцию.
Предыстория:
- У маленького Димы врачи диагностировали тяжелую патологию – спинальную мышечную атрофию первой степени. Сообщалось, что для спасения ребенка нужна инъекция одной ампулы самого дорогого в мире препарата "Золгенсма", которая стоит более 2 млн долларов, и ввести ее больному нужно до достижения шестимесячного возраста.
- К сбору средств подключились волонтерские и ветеранские сообщества, школы, церкви, общественные организации в Украине и за ее пределами, а также читатели "Украинской правды".
Украинская правда