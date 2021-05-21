На Франківщині лісовоз впав з моста в річку: є загиблі
П'ятниця, 21 травня 2021, 09:45
У Калуському районі Івано-Франківської області лісовоз впав в річку, внаслідок аварії загинуло двоє осіб, ще одна людина - травмована.
Джерело: пресслужба поліції Івано-Франківської області
Деталі: Аварія трапилася ввечері 20 травня в селі Шевченкове. Вантажний автомобіль-лісовоз впав із моста у річку.
У салоні автомобіля перебувало троє людей.
Тіла двох загиблих знайшли і витягли працівники ДСНС, ще один чоловік отримав травми.
За попередньою інформацією, загиблі - водій 1979 р.н.,мешканець села Лолин та пасажир 1994 р.н, мешканець села Підліски. Ще одного пасажира 1991 р.н. госпіталізували в медичний заклад.
Попередня причина аварії: водій не впорався з керуванням.
Українська правда