На Франківщині лісовоз впав з моста в річку: є загиблі

У Калуському районі Івано-Франківської області лісовоз впав в річку, внаслідок аварії загинуло двоє осіб, ще одна людина - травмована.

Джерело: пресслужба поліції Івано-Франківської області

Деталі: Аварія трапилася ввечері 20 травня в селі Шевченкове. Вантажний автомобіль-лісовоз впав із моста у річку.

У салоні автомобіля перебувало троє людей.

Тіла двох загиблих знайшли і витягли працівники ДСНС, ще один чоловік отримав травми.

За попередньою інформацією, загиблі - водій 1979 р.н.,мешканець села Лолин та пасажир 1994 р.н, мешканець села Підліски. Ще одного пасажира 1991 р.н. госпіталізували в медичний заклад.

Попередня причина аварії: водій не впорався з керуванням.