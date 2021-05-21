Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Франковщине лесовоз упал с моста в реку: есть погибшие

Пятница, 21 мая 2021, 09:45

В Ивано-Франковской области лесовоз упал в реку, в результате аварии погибли два человека, еще один человек - травмирован.

Источник: пресс-служба полиции Ивано-Франковской области

Детали: Авария случилась вечером 20 мая в селе Шевченково. Грузовой автомобиль-лесовоз упал с моста в реку.

В салоне автомобиля находилось три человека.

Тела двух погибших нашли и вытащили работники ГСЧС, еще один человек получил травмы.

По предварительной информации, погибшие - водитель 1979 г.р., житель села Лолин и пассажир 1994 г.р., житель села Подлески. Еще одного пассажира 1991 г.р. госпитализировали в медицинское учреждение.

 

Предварительная причина аварии: водитель не справился с управлением.

Украинская правда
Темы: полицияИвано-Франковская область


powered by lun.ua
Главное сегодня

Стало известно, когда ЕС введет паспорта вакцинации

Среди стран Европы Украина остается в 10-ке лидеров по смертности от коронавируса

Байден пообещал восстановить израильский "Железный купол" и помочь Газе

"Северный поток-2": в Сенат США внесли законопроект о санкциях без исключений

фото, видеоКозак покинул Украину самолетом, которым пользуется белорусский олигарх – "Схемы"

Израиль и ХАМАС договорились о перемирье

Все новости...
полиция
Полицейские задержали участников банды, которые пытали людей утюгом
Камеры и муниципальные стражи. Насколько безопасен "безопасный город"?
"Оставила ребенка на отца". За что привлекают к ответственности украинских мам?
Последние новости
09:56
Посла Португалии вызвали в МИД из-за данных о блокировании упоминания о депортации крымских татар
09:48
Эйфелеву башню откроют для посетителей в июле
09:45
фотоНа Франковщине лесовоз упал с моста в реку: есть погибшие
09:42
Меркель объявила о предстоящих переговорах с США по России
09:39
видео $2 миллиона на спасение сына активиста Евромайдана Свичинского собрали
09:22
Украинские звезды призвали выйти на пробежку ради маленькой девочки
09:14
"Борисполь" получил полтора миллиарда убытков
08:54
Спецслужбы Ирландии считают, что систему службы здравоохранения атаковали хакеры из РФ
08:38
В Украине почти 5 тысяч больных COVID-19 и 2 тысячи госпитализированных
08:17
Уничтожение самолета МАУ в Иране было террористическим актом – суд Канады
Все новости...