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На Франковщине лесовоз упал с моста в реку: есть погибшие

Пятница, 21 мая 2021, 09:45
На Франковщине лесовоз упал с моста в реку: есть погибшие

В Ивано-Франковской области лесовоз упал в реку, в результате аварии погибли два человека, еще один человек - травмирован.

Источник: пресс-служба полиции Ивано-Франковской области

Детали: Авария случилась вечером 20 мая в селе Шевченково. Грузовой автомобиль-лесовоз упал с моста в реку.

В салоне автомобиля находилось три человека.

Тела двух погибших нашли и вытащили работники ГСЧС, еще один человек получил травмы.

По предварительной информации, погибшие - водитель 1979 г.р., житель села Лолин и пассажир 1994 г.р., житель села Подлески. Еще одного пассажира 1991 г.р. госпитализировали в медицинское учреждение.

 

Предварительная причина аварии: водитель не справился с управлением.

Украинская правда

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Темы: полицияИвано-Франковская область
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