Посла Португалії викликали до МЗС через дані про блокування згадки про депортацію кримських татар

Посол Португалії в Україні Антоніу Машаду 20 травня був запрошений до Міністерства закордонних справ України для обговорення позиції Португалії у контексті підготовки заяви Європейського Союзу в ОБСЄ з питання порушення прав людини на території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомила пресслужба МЗС, пише "Європейська правда".

Посла запросили на розмову після того, як у ЗМІ з’явилась інформація, що Португалія заблокувала згадку 77-ї річниці депортації кримських татар в заяві ЄС щодо Криму, яку буде зроблено в ОБСЄ.

"Перша заступниця міністра детально поінформувала посла про трагічні події 1944 року, коли безневинні представники кримських татар зазнали насильницької депортації, організованої радянським тоталітарним режимом. Як наголосила Еміне Джапарова, на жаль, сьогодні в найгірших традиціях Радянського Союзу російська окупаційна адміністрація продовжує репресії проти кримських татар в тимчасово окупованому Криму, вдаючись до безпрецедентних порушень прав людини", - йдеться у повідомленні МЗС.

Джапарова висловила сподівання, що Португалія як нині головуюча в ЄС держава і надалі залишатиметься свідомою важливості належного вшанування Євросоюзом як спільнотою цінностей і демократії жертв радянського тоталітарного режиму й сучасності, а також гостро засуджуватиме такі злочини.

Джапарова зазначила, що ЄС у своїх виступах в рамках ОБСЄ послідовно виступає як надійний і конструктивний партнер України. У цьому зв’язку вона повідомила, що українська сторона щиро вдячна усім іноземним партнерам, які озвучили заяви з нагоди роковин депортації кримськотатарського народу з Криму.

"Переконана, що, будуючи краще майбутнє, засноване на спільних цінностях демократії, свободи, людської гідності, верховенства права і поваги до прав людини, ми не повинні забувати важливих уроків минулого, зокрема таких, як депортація кримських татар, здійснена сталінським режимом 77 років тому", - наголосила Джапарова.

Зі свого боку посол заявив, що Португалія незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України у її міжнародно визнаних кордонах.

Крім того, Антоніу Машаду відзначив важливість поширення правди про злочини минулого й сучасності, а також належного вшанування жертв.