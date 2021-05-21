Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Посла Португалии вызвали в МИД из-за данных о блокировании упоминания о депортации крымских татар

Пятница, 21 мая 2021, 09:56
Посла Португалии вызвали в МИД из-за данных о блокировании упоминания о депортации крымских татар

Посол Португалии в Украине Антониу Машаду 20 мая был приглашен в Министерство иностранных дел Украины для обсуждения позиции Португалии в контексте подготовки заявления Европейского Союза в ОБСЕ по вопросу нарушения прав человека на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба МИД, пишет "Европейская правда".

Посла пригласили на разговор после того, как в СМИ появилась информация, что Португалия заблокировала упоминание 77-й годовщины депортации крымских татар в заявлении ЕС по Крыму, которое будет сделано в ОБСЕ.

"Первый заместитель министра подробно проинформировала посла о трагических событиях 1944 года, когда невинные представители крымских татар подверглись насильственной депортации, организованной советским тоталитарным режимом. Как отметила Эмине Джапарова, к сожалению, сегодня в худших традициях Советского Союза российская оккупационная администрация продолжает репрессии против крымских татар во временно оккупированном Крыму, прибегая к беспрецедентным нарушениям прав человека", - говорится в сообщении МИД.

Джапарова выразила надежду, что Португалия как председательствующее в ЕС государство и впредь будет осознавать важность для Евросоюза как сообщества ценностей и демократии жертв советского тоталитарного режима и современности, а также остро осуждать такие преступления.

Джапарова отметила, что ЕС в своих выступлениях в рамках ОБСЕ последовательно выступает как надежный и конструктивный партнер Украины. В этой связи она сообщила, что украинская сторона искренне благодарна всем иностранным партнерам, озвучившим заявления по случаю годовщины депортации крымскотатарского народа из Крыма.

"Убеждена, что, строя лучшее будущее, основанное на общих ценностях демократии, свободы, человеческого достоинства, верховенства права и уважения прав человека, мы не должны забывать важных уроков прошлого, таких как депортация крымских татар, осуществленная ​​сталинским режимом 77 лет назад", - отметила Джапарова.

Со своей стороны посол заявил, что Португалия неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах.

Кроме того, Антониу Машаду отметил важность распространения правды о преступлениях прошлого и современности, а также памяти жертв.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымПортугалиякрымские татарыМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Крым
Россияне заявили, что на въезде в Крым застряли более 1300 авто
Зеленский о переговорах с Путиным после подхода ВСУ к Крыму: Логичная риторика
Аксенов говорит, якобы возле Керчи сбили крылатую ракету
Последние новости
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
Все новости...
Реклама: