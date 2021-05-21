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Меркель оголосила про майбутні переговори зі США щодо Росії

П'ятниця, 21 травня 2021, 09:42
Меркель оголосила про майбутні переговори зі США щодо Росії
Фото bundesregierung.de

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель у четвер, 20 травня, оголосила про майбутні переговори з президентом США Джо Байденом щодо відносин з Росією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Deutsche Welle.

Заяві Меркель передувала відмова США від санкцій проти оператора "Північного потоку-2" компанії Nord Stream 2 AG і її генерального директора Маттіаса Варніґа.

Байден "тепер трохи наблизився до нас у зв'язку з конфліктом навколо "Північного потоку-2", щодо якого ми маємо різні погляди", – заявила Меркель в інтерв'ю суспільно-правовим медіакомпаніям ARD і NDR в рамках заходу WDR Europaforum.

За її словами, сторони мають продовжити діалог про спільні позиції щодо Росії та України. "Ми поговоримо про політику щодо Росії та України, і, звичайно, про політику щодо Китаю", – сказала вона.

Коли Меркель спитали, що Байден отримає взамін за відмову від санкцій, канцлерка відповіла: "Це так не працює".

Меркель та Байден побачаться на зустрічі G7, яка пройде в Великій Британії 11-13 червня, а також на саміті НАТО в Брюсселі. На цих зустрічах, зокрема, будуть вестися дискусії щодо Росії, України та Китаю.

На зауваження про те, що в політиці завжди є угоди, канцлерка відповіла: "Про них зазвичай говорять, коли їх вже укладено". За словами Меркель, Німеччина веде переговори із США в дуже багатьох сферах.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" – Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков назвав відмову США від введення санкцій проти оператора "Північного потоку-2" позитивним сигналом.

Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко і десятки українських парламентарів, представників громадськості звернулися з відкритим листом до США і країн Європи, в якому закликають зберегти санкції проти "Північного потоку-2".

Читайте також: Ще не перемога "Газпрому": як Україні повернути підтримку США щодо "Північного потоку-2"

а також Це серйозно: ми можемо програти війну проти "Північного потоку-2".

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Теми: МеркельРосіяСША
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