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Меркель объявила о предстоящих переговорах с США по России

Пятница, 21 мая 2021, 09:42
Фото bundesregierung.de

Канцлер Германии Ангела Меркель в четверг, 20 мая, объявила о предстоящих переговорах с президентом США Джо Байденом об отношениях с Россией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Deutsche Welle.

Заявлению Меркель предшествовал отказ США от санкций против оператора "Северного потока-2" компании Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Маттиаса Варнига.

Байден "теперь немного приблизился к нам в связи с конфликтом вокруг "Северного потока-2", на который у нас разные взгляды", – заявила Меркель в интервью общественно-правовым медиакомпаниям ARD и NDR в рамках мероприятия WDR Europaforum.

По ее словам, стороны должны продолжить диалог о совместной позиции по России и Украине. "Мы поговорим о политике в отношении России и Украины, и, конечно, о политике в отношении Китая", – сказала она.

Когда Меркель спросили, что Байден получит взамен за отказ от санкций, канцлер ответила: "Это так не работает".

Меркель и Байден увидятся на встрече G7, которая пройдет в Великобритании 11-13 июня, а также на саммите НАТО в Брюсселе. На этих встречах, в частности, будут вестись дискуссии о России, Украине и Китае.

На замечание о том, что в политике всегда есть соглашения, канцлер ответила: "О них обычно говорят, когда их уже заключили". По словам Меркель, Германия ведет переговоры с США в очень многих сферах.

Как сообщалось, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" – Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал отказ США от введения санкций против оператора "Северного потока-2" положительным сигналом.

Председатель правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и десятки украинских парламентариев, представителей общественности обратились с открытым письмом к США и странам Европы, в котором призывают сохранить санкции против "Северного потока-2".

Читайте также: Еще не победа "Газпрома": как Украине вернуть поддержку США по "Северному потоку-2",

а также: Это серьезно: мы можем проиграть войну против "Северного потока-2".

Темы: МеркельРосcияСША


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