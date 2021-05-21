Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві затримали чоловіка, який зірвав прапор України

П'ятниця, 21 травня 2021, 11:30
У Києві затримали чоловіка, який зірвав прапор України

Оперативники затримали чоловіка, який зірвав прапор України з адмінбудівлі на столичному Печерську.

Джерело: очільник поліції Києва Андрій Крищенко, якого цитує пресслужба відомства

Пряма мова Крищенка: "У результаті оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції встановили чоловіка, причетного до правопорушення. Ним виявився уродженець Дніпропетровської області, 1984 року народження. Його доставили до районного управління поліції. Чоловік відмовився пояснити мотиви свого вчинку".

Деталі: До поліції надійшло повідомлення про те, що невідома особа зірвала прапор України з адмінбудівлі на вулиці Грушевського. За вказаною адресою для документування події прибула слідчо-оперативна група районного управління поліції.

Правоохоронці поспілкувалися на місці зі свідками та очевидцями, а також вивчили записи з камер відеоспостереження, які зафіксували подію.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 (Наруга над державними символами) Кримінального кодексу України.

Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців або позбавлення волі на строк до трьох років.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
поліція
До поліції Київщини подали понад 6 тисяч заяв про розшук ухилянтів
За час війни на Київщині загинуло 1376 людей, зниклих безвісти 317 – Нєбитов
На Одещині через отруєння алкоголем 4 людей загинули, 7 у лікарні
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:57
У Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: