У Києві затримали чоловіка, який зірвав прапор України

Оперативники затримали чоловіка, який зірвав прапор України з адмінбудівлі на столичному Печерську.

Джерело: очільник поліції Києва Андрій Крищенко, якого цитує пресслужба відомства

Пряма мова Крищенка: "У результаті оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції встановили чоловіка, причетного до правопорушення. Ним виявився уродженець Дніпропетровської області, 1984 року народження. Його доставили до районного управління поліції. Чоловік відмовився пояснити мотиви свого вчинку".

Деталі: До поліції надійшло повідомлення про те, що невідома особа зірвала прапор України з адмінбудівлі на вулиці Грушевського. За вказаною адресою для документування події прибула слідчо-оперативна група районного управління поліції.

Правоохоронці поспілкувалися на місці зі свідками та очевидцями, а також вивчили записи з камер відеоспостереження, які зафіксували подію.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 (Наруга над державними символами) Кримінального кодексу України.

Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців або позбавлення волі на строк до трьох років.