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В Киеве задержан мужчина, который сорвал флаг Украины

Пятница, 21 мая 2021, 11:30

Оперативники задержали мужчину, который сорвал флаг Украины с админздания на столичном Печерске.

Источник: глава полиции Киева Андрей Крищенко, которого цитирует пресс-служба ведомства

Прямая речь Крищенко: "В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили мужчину, причастного к правонарушению. Им оказался уроженец Днепропетровской области, 1984 года рождения. Его доставили в районное управление полиции. Мужчина отказался объяснить мотивы своего поступка".

Детали: В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный сорвал флаг Украины с админздания на улице Грушевского. По указанному адресу для документирования происшествия прибыла следственно-оперативная группа районного управления полиции.

Правоохранители пообщались на месте со свидетелями и очевидцами, а также изучили записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали событие.

По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 338 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает штраф от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.

Украинская правда
Темы: полицияКиев


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