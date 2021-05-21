Продавали наркотики та фальсифікували провадження: викрито групу поліцейських

Заступник начальника відділу кримінальної поліції разом із працівниками підрозділу та експоліцейським продавали наркотики у Львові та фальсифікували провадження для покращення показників.

Джерело: повідомлення ОГПУ

Деталі: Йдеться про співробітників Львівського райуправління. За даними слідства, заступник начальника відділу разом із підлеглими зберігали, перевозили та продавали особливо небезпечні наркотики та психотропні речовини.

Крім цього, поліцейські фальсифікували кримінальні провадження та штучно створювали докази обвинувачення для притягнення завідома невинних до кримінальної відповідальності.

Вказується, що поліцейські підкуповували потенційних фігурантів. Зокрема, вони давали їм наркотики в обмін на визнання вини у злочинах.

Наразі вже проведено обшуки за місцем проживання фігурантів. Чотирьом правоохоронцям повідомлено про підозру, один з яких вже колишній. Також двох оголошено в розшук.

Досудове розслідування триває, вирішуються питання щодо повідомлення затриманим про підозру, відсторонення їх від посад та обрання запобіжних заходів. Встановлюються інші особи, причетні до такої протиправної діяльності.