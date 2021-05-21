Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Продавали наркотики та фальсифікували провадження: викрито групу поліцейських

П'ятниця, 21 травня 2021, 11:31
Продавали наркотики та фальсифікували провадження: викрито групу поліцейських

Заступник начальника відділу кримінальної поліції разом із працівниками підрозділу та експоліцейським продавали наркотики у Львові та фальсифікували провадження для покращення показників. 

Джерело: повідомлення ОГПУ

Деталі: Йдеться про співробітників Львівського райуправління. За даними слідства, заступник начальника відділу разом із підлеглими зберігали, перевозили та продавали особливо небезпечні наркотики та психотропні речовини.

Крім цього, поліцейські фальсифікували кримінальні провадження та штучно створювали докази обвинувачення для притягнення завідома невинних до кримінальної відповідальності.  

Вказується, що поліцейські підкуповували потенційних фігурантів. Зокрема, вони давали їм наркотики в обмін на визнання вини у злочинах. 

Наразі вже проведено обшуки за місцем проживання фігурантів. Чотирьом правоохоронцям повідомлено про підозру, один з яких вже колишній. Також двох оголошено в розшук. 

Досудове розслідування триває, вирішуються питання щодо повідомлення затриманим про підозру, відсторонення їх від посад та обрання запобіжних заходів. Встановлюються інші особи, причетні до такої протиправної діяльності.

Українська правда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:57
У Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: