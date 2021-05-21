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Продавали наркотики и фальсифицировали производства: разоблачена группа полицейских

Пятница, 21 мая 2021, 11:31
Продавали наркотики и фальсифицировали производства: разоблачена группа полицейских

Заместитель начальника отдела криминальной полиции совместно с сотрудниками подразделения и экс-полицейский продавали наркотики во Львове и фальсифицировали производства для улучшения показателей.

Источник: сообщение ОГПУ

Детали: Речь идет о сотрудниках Львовского райуправления. По данным следствия, заместитель начальника отдела вместе с подчиненными хранили, перевозили и продавали особо опасные наркотики и психотропные вещества.

Кроме этого, полицейские фальсифицировали уголовные производства и искусственно создавали доказательства обвинения для привлечения заведомо невиновных к уголовной ответственности.

Указывается, что полицейские подкупали потенциальных фигурантов. В частности, они давали им наркотики в обмен на признание вины в преступлениях.

Сейчас уже проведены обыски по месту жительства фигурантов. Четырем правоохранителям сообщено о подозрении, один из которых уже бывший. Также двое объявлены в розыск.

Досудебное расследование продолжается, решаются вопросы о сообщение задержанным о подозрении, отстранение их от должностей и избрании меры пресечения. Устанавливаются другие лица, причастные к такой противоправной деятельности.

Украинская правда
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