Закон про статус НАБУ пройшов перше читання у Раді
П'ятниця, 21 травня 2021, 11:59
Верховна Рада ухвалила за основу законопроект про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України.
Джерело: пресслужба Верховної Ради
Деталі: За законопроєкт №5459-1 проголосували 288 народних депутатів.
Законопроєкт передбачає такі зміни:
- НАБУ стане центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом;
- закон унеможливить втручання Кабінету міністрів у його діяльність;
- закон визначить особливості застосування законодавства про держслужбу для незалежності НАБУ;
- конкурсний відбір директора: Кабмін призначатиме (а також у визначених законом випадках звільнятиме) директора НАБУ за результатами конкурсу, який проводитиме комісія з 6 осіб;
- директор НАБУ, який працює, виконуватиме повноваження до призначення нового за встановленою цим законом процедурою.