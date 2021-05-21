Закон про статус НАБУ пройшов перше читання у Раді 

Верховна Рада ухвалила за основу законопроект про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України.

Джерело: пресслужба Верховної Ради

Деталі: За законопроєкт №5459-1 проголосували 288 народних депутатів.

Законопроєкт передбачає такі зміни: