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Закон про статус НАБУ пройшов перше читання у Раді 

П'ятниця, 21 травня 2021, 11:59
Закон про статус НАБУ пройшов перше читання у Раді 

Верховна Рада ухвалила за основу законопроект про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України.

Джерело: пресслужба Верховної Ради

Деталі: За законопроєкт №5459-1 проголосували 288 народних депутатів. 

Законопроєкт передбачає такі зміни: 

  • НАБУ стане центральним органом виконавчої влади  зі спеціальним статусом; 
  • закон унеможливить втручання Кабінету міністрів у його діяльність; 
  • закон визначить особливості застосування законодавства про держслужбу для незалежності НАБУ; 
  • конкурсний відбір директора: Кабмін призначатиме (а також у визначених законом випадках звільнятиме) директора НАБУ за результатами конкурсу, який проводитиме комісія з 6 осіб;
  • директор НАБУ, який працює, виконуватиме повноваження до призначення нового за встановленою цим законом процедурою.

"Українська правда" в Threads

Теми: НАБУзаконодавствоВерховна Рада
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