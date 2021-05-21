Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Закон о статусе НАБУ прошел первое чтение в Раде

Пятница, 21 мая 2021, 11:59
Закон о статусе НАБУ прошел первое чтение в Раде

Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины.

Источник: пресс-служба Верховной Рады

Детали: За законопроект №5459-1 проголосовали 288 народных депутатов.

Законопроект предусматривает следующие изменения:

НАБУ станет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом;

закон сделает невозможным вмешательство Кабинета министров в деятельность;

закон определит особенности применения законодательства о госслужбе для независимости НАБУ;

конкурсный отбор директора: Кабмин будет назначать (а также в определенных законом случаях увольнять) директора НАБУ по результатам конкурса, который будет проводить комиссия из 6 человек;

директор НАБУ, который работает, будет выполнять полномочия до назначения нового по установленной этим законом процедуре.

Темы: НАБУзаконодательствоВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
НАБУ
"Дело Золотого мандарина": Логвинскому сообщили о подозрении, но заочно
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
НАБУ обыскивает "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Последние новости
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
Все новости...
Реклама: