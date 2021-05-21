Закон о статусе НАБУ прошел первое чтение в Раде

Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины.

Источник: пресс-служба Верховной Рады

Детали: За законопроект №5459-1 проголосовали 288 народных депутатов.

Законопроект предусматривает следующие изменения:

НАБУ станет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом;

закон сделает невозможным вмешательство Кабинета министров в деятельность;

закон определит особенности применения законодательства о госслужбе для независимости НАБУ;

конкурсный отбор директора: Кабмин будет назначать (а также в определенных законом случаях увольнять) директора НАБУ по результатам конкурса, который будет проводить комиссия из 6 человек;

директор НАБУ, который работает, будет выполнять полномочия до назначения нового по установленной этим законом процедуре.