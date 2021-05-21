Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Закон о статусе НАБУ прошел первое чтение в Раде

Пятница, 21 мая 2021, 11:59

Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины.

Источник: пресс-служба Верховной Рады

Детали: За законопроект №5459-1 проголосовали 288 народных депутатов.

Законопроект предусматривает следующие изменения:

НАБУ станет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом;

закон сделает невозможным вмешательство Кабинета министров в деятельность;

закон определит особенности применения законодательства о госслужбе для независимости НАБУ;

конкурсный отбор директора: Кабмин будет назначать (а также в определенных законом случаях увольнять) директора НАБУ по результатам конкурса, который будет проводить комиссия из 6 человек;

директор НАБУ, который работает, будет выполнять полномочия до назначения нового по установленной этим законом процедуре.

Темы: НАБУзаконодательствоВерховная Рада


powered by lun.ua
Главное сегодня

Верховная Рада просит США помешать строительству "Северного потока-2"

Уничтожение самолета МАУ в Иране было террористическим актом – суд Канады

Стало известно, когда ЕС введет паспорта вакцинации

Среди стран Европы Украина остается в 10-ке лидеров по смертности от коронавируса

Байден пообещал восстановить израильский "Железный купол" и помочь Газе

"Северный поток-2": в Сенат США внесли законопроект о санкциях без исключений

Все новости...
НАБУ
Экс-чиновницу "Приватбанка" объявили в розыск
Расследование действий эксперта по делу "трубы Медведчука" завершено – НАБУ
Процедура экстрадиции Чауса продолжается - НАБУ
Последние новости
11:59
Закон о статусе НАБУ прошел первое чтение в Раде
11:59
"Брачный" аферист подкупил сотрудницу СИЗО: передавала алкоголь и мобильные телефоны
11:37
Верховная Рада просит США помешать строительству "Северного потока-2"
11:31
Продавали наркотики и фальсифицировали производства: разоблачена группа полицейских
11:30
видеоВ Киеве задержан мужчина, который сорвал флаг Украины
11:29
Криклий передал новому министру инфраструктуры план-проспект по работе с отраслью
11:18
Microsoft прекратит поддержку браузера Internet Explorer
11:17
Оригинал Конституции Пилипа Орлика будет в Украине на День независимости
11:08
Курс валют на 21 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:07
фотоПрокуратура провела обыски в "Киевтеплоэнерго"
Все новости...