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ВАКС виправдав колишнього нардепа, ексзаступника голови СБУ

П'ятниця, 21 травня 2021, 12:19
ВАКС виправдав колишнього нардепа, ексзаступника голови СБУ

Вищий антикорупційний суд виправдав екснардепа Андрія Левуса у справі щодо незаконного отримання компенсації на витрати з винаймання номера в готелі "Київ" через нібито відсутність власного столичного житла. Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить цей вирок.

Джерело: ВАКС, САП, джерело УП

Деталі: 21 травня колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок та визнала невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, народного депутата України 8 скликання.

За даними УП, йдеться про екснардепа, ексзаступника голови СБУ Андрія Левуса.

За версією сторони обвинувачення, колишній народний обранець незаконно отримав від держави компенсацію за оренду готельного номера у 2014-2017 роках, начебто маючи при цьому власне житло у столиці. Сума компенсації – 543 900 грн.

Не погоджуючись з рішенням суду першої інстанції, САП оскаржить його у суді апеляційної інстанції.

Дослівно САП: "Зауважимо, прокурорами САП та детективами НАБУ в ході досудового розслідування зібрано достатньо доказів, які свідчать про вчинення народним депутатом кримінального правопорушення".

Українська правда

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Теми: Антикорупційна прокуратураАнтикорупційний суд
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