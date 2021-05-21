Высший антикоррупционный суд оправдал экс-нардепа Андрея Левуса по делу о незаконном получении компенсации на расходы по наему номера в гостинице "Киев" из-за якобы отсутствия собственного столичного жилья. Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует этот приговор.

Источник: ВАКС, САП, источник УП

Детали: 21 мая коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор и признала невиновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, народного депутата Украины 8 созыва.

По данным УП, речь идет об экс-нардепе, экс-заместителя главы СБУ Андрея Левуса.

По версии стороны обвинения, бывший народный избранник незаконно получил от государства компенсацию за аренду гостиничного номера в 2014-2017 годах, якобы имея при этом собственное жилье в столице. Сумма компенсации - 543 900 грн.

Не соглашаясь с решением суда первой инстанции, САП обжалует его в суде апелляционной инстанции.

Дословно САП: "Заметим, прокурорами САП и детективами НАБУ в ходе досудебного расследования собрано достаточно доказательств, свидетельствующих о совершении народным депутатом уголовного преступления".