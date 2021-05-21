Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ВАКС оправдал бывшего нардепа, экс-заместителя главы СБУ

Пятница, 21 мая 2021, 12:19
ВАКС оправдал бывшего нардепа, экс-заместителя главы СБУ

Высший антикоррупционный суд оправдал экс-нардепа Андрея Левуса по делу о незаконном получении компенсации на расходы по наему номера в гостинице "Киев" из-за якобы отсутствия собственного столичного жилья. Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует этот приговор.

Источник: ВАКС, САП, источник УП

Детали: 21 мая коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор и признала невиновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, народного депутата Украины 8 созыва.

По данным УП, речь идет об экс-нардепе, экс-заместителя главы СБУ Андрея Левуса.

По версии стороны обвинения, бывший народный избранник незаконно получил от государства компенсацию за аренду гостиничного номера в 2014-2017 годах, якобы имея при этом собственное жилье в столице. Сумма компенсации - 543 900 грн.

Не соглашаясь с решением суда первой инстанции, САП обжалует его в суде апелляционной инстанции.

Дословно САП: "Заметим, прокурорами САП и детективами НАБУ в ходе досудебного расследования собрано достаточно доказательств, свидетельствующих о совершении народным депутатом уголовного преступления".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Антикоррупционная прокуратураАнтикоррупционный суд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Антикоррупционная прокуратура
САП просит увеличить залог главе Тернопольского облсовета и отстранить его
10 млн залога Трубицына взыскали в доход государства
НАБУ и САП разоблачили схему с топливом на "Укрспирте" на 55 миллионов
Последние новости
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
Все новости...
Реклама: