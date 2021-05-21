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На вихідні прогріє до 26 градусів тепла

П'ятниця, 21 травня 2021, 12:32

У суботу та неділю температура повітря в Україні прогріється до 20-26 градусів тепла, місцями на вихідні прогнозують дощ.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Пряма мова: "У суботу вся Україна порине у сонце, суху погоду та тепло. Повітря буде комфортним, протягом дня очікується +20+24 градуси, в західних областях +17+22 градуси.

У неділю на південному сході України - найтепліше, +23+26 градусів".

Деталі: За словами синоптика, дощів у суботу не буде, хіба що надвечір на Заході з'явиться фронтальний дощ із грозою.

У неділю, 23-го травня, цей атмосферний фронт із північного заходу принесе дощі в західні області України, на Північ та в Центр, окрім Дніпропетровщини.

На Півдні та Сході втримається суха сонячна тепла погода.

 

Водночас, в суботу у західних областях України пориви південно-західного вітру можуть досягати штормових поривів, 15-20 метрів за секунду.

 

У Києві в суботу очікується сонячна погода з температурою повітря +20+23 градуси.

У неділю в Києві очікується дощ, можливо, з грозою, денна температура повітря становитиме +18+21 градус.

Українська правда
Теми: погодаУкраїна


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