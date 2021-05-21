На выходные прогреет до 26 градусов тепла

В субботу и воскресенье температура воздуха в Украине прогреется до 20-26 градусов тепла, местами на выходные прогнозируют дождь.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Прямая речь: "В субботу вся Украина погрузится в солнце, сухую погоду и тепло. Воздух будет комфортным, в течение дня ожидается +20+24 градуса, в западных областях +17+22 градуса.

В воскресенье на юго-востоке Украины - теплее всего +23+26 градусов".

Детали: По словам синоптика, дождей в субботу не будет, разве что под вечер на Западе появится фронтальный дождь с грозой.

В воскресенье, 23 мая, этот атмосферный фронт с северо-запада принесет дожди в западных областях Украины, на север и в центр, кроме Днепропетровщины.

На юге и востоке удержится сухая солнечная теплая погода.

В то же время, в субботу в западных областях Украины порывы юго-западного ветра могут достигать штормовых порывов, 15-20 метров в секунду.

В Киеве в субботу ожидается солнечная погода с температурой воздуха +20+23 градуса.

В воскресенье в Киеве ожидается дождь, возможно, с грозой, дневная температура воздуха составит +18+21 градус.