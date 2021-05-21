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На столичному Подолі протестують проти насильства поліції 

П'ятниця, 21 травня 2021, 12:55
На столичному Подолі протестують проти насильства поліції 
Фото: Ольга Кириленко

Культурно-розважальні заклади, які працюють на столичному Подолі, влаштували акцію проти поліцейського насильства під Подільським управлінням Нацполіції Києва. 

Джерело: кореспондентка УП з місця події, співорганізатор акції, працівник музичної агенції "Ухо" Михайло Богачов у коментарі УП

Пряма мова Богачова: "Ми влаштували цю акцію, бо ми незадоволені зростанням поліцейського насильства на Подолі. Ми вимагаємо зняти голову Подільського управління Нацполіції, справедливого розслідування рейду на Нижньоюрківській, який супроводжувався побиттям людей і розслідування побиття Дмитра Бугайчука (художник – УП), яке сталося 19 числа.

Також ми вимагаємо зупинити переслідування культурних діячів Подолу і забезпечити нам можливість працювати згідно з законом".

Деталі: На акцію зібрались орієнтовно 500 людей. Напроти відділка встановили імпровізовану сцену та гучно увімкнули електронну музику. 

 

Учасники тримають плакати з написами "Поліція ґвалтує та вбиває, але не захищає. Чому?", "Приберіть сміття з Подолу", "Рейв своих не бросает".

 

По інший бік від протестувальників стоїть до 20 їхніх опонентів. Це переважно жінки з надрукованими плакатами  "Стоп наркопритони в Києві".

 

Захід охороняє щонайменше 100 представників Нацгвардії, працює Поліція діалогу та громадські спостерігачі OZON.

На акції присутні прапори України та ЛГБТІК спільноти.

Ольга Кириленко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Київмітингиполіція
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