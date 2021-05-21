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На столичном Подоле протестуют против насилия полиции

Пятница, 21 мая 2021, 12:55
На столичном Подоле протестуют против насилия полиции
Фото: Ольга Криленко

Культурно-развлекательные заведения, работающие на столичном Подоле, устроили акцию против полицейского насилия в Подольским управлением Нацполиции Киева.

Источник: корреспондент УП с места происшествия, соорганизатор акции, сотрудник музыкальной агентства "Ухо" Михаил Богачев в комментарии УП

Прямая речь Богачева: "Мы устроили эту акцию, потому что мы недовольны ростом полицейского насилия на Подоле. Мы требуем снять голову Подольского управления Нацполиции, справедливого расследования рейда на Нижнеюрковской, который сопровождался избиением людей и расследования избиения Дмитрия Бугайчука (художник – УП), которое произошло 19 числа.

Также мы требуем остановить преследование деятелей культуры Подола и обеспечить нам возможность работать по закону".

Детали: На акцию собралось ориентировочно 500 человек. Напротив отделения установили импровизированную сцену и громко включили электронную музыку.

 

Участники держат плакаты с надписями "Полиция насилует и убивает, но не защищает. Почему?","Уберите мусор с Подола", "Рейв своих не бросает".

 

По другую сторону от протестующих стоит до 20 их оппонентов. Это в основном женщины с напечатанными плакатами "Стоп наркопритонам в Киеве".

 

Акцию охраняет не менее 100 представителей Нацгвардии, работает Полиция диалога и общественные наблюдатели OZON.

На акции присутствовали флаги Украины и ЛГБТИК сообщества.

Ольга Кириленко, УП

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Темы: Киевмитингиполиция
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