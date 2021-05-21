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Київ звітує про 453 нових інфікування коронавірусом і 107 тисяч щеплень

П'ятниця, 21 травня 2021, 12:59

У Києві за минулу добу виявили 453 хворих на коронавірус, померли від COVID 11 жителів столиці, одужали 2 307 киян. 

Джерело: Київська міська держадміністрація 

Деталі: 20 травня у стаціонари медзакладів Києва потрапили 40 хворих на COVID-19. Також госпіталізували 187 пацієнтів із підозрою на коронавірус та пневмоніями.

Загалом у стаціонарах лікуються 1 073 хворих на коронавірус. 896 пацієнтів – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1 018 людей. Під апаратами ШВЛ – 35 хворих. Заповненість ліжок у COVID-лікарнях – понад 21%. 

За останній тиждень у місті померли 89 хворих на коронавірус. Із них 45 жінок та 44 чоловіки. 

Найбільше помирає киян у віці понад 65 років. Але останнім часом не зменшується і кількість летальних випадків серед людей у віці 30-45 років, зазначає КМДА.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили у Святошинському районі – 106, у Солом’янському – 100 та в Голосіївському районі – 67 випадків.

Загалом за час пандемії у Києві коронавірус виявили у 203 780 осіб, одужали 140 267 мешканців столиці, померли 4 994 хворих.

Вакцинували у столиці вже понад 107 тисяч людей першою дозою вакцини. Понад 6,5 тисячі киян вже отримали другу дозу.

Теми: КиївкоронавірусCovid-2019


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