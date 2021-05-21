Киев рапортует о 453 новых инфицированиях коронавирусом и 107 тысячах прививок

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 453 больных коронавирусом, умерли от COVID 11 жителей столицы, выздоровели 2 307 киевлян.

Источник: Киевская городская госадминистрация

Детали: 20 мая в стационары медучреждений Киева попали 40 больных COVID-19. Также госпитализировали 187 пациентов с подозрением на коронавирус и пневмониями.

Всего в стационарах лечатся 1 073 больных с коронавирусом. 896 пациентов – в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1 018 человек. Во аппаратами ИВЛ – 35 больных. Заполненность коек в COVID-больницах – более 21%.

За последнюю неделю в городе умерли 89 больных с коронавирусом. Из них 45 женщин и 44 мужчины.

Больше всего умирает киевлян в возрасте 65 лет. Но в последнее время не уменьшается и количество летальных случаев среди людей в возрасте 30-45 лет, отмечает КГГА.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Святошинском районе – 106, в Соломенском -– 100 и в Голосеевском районе – 67 случаев.

Всего за время пандемии в Киеве коронавирус обнаружили у 203 780 человек, выздоровели 140 267 жителей столицы, умерли 4 994 больных.

Вакцинировали в столице уже более 107 тысяч человек первой дозой вакцины. Более 6,5 тысячи киевлян уже получили вторую дозу.