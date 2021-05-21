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Телеведучий Вересень хоче подати до суду на Прямий канал: звільнили без пояснень

П'ятниця, 21 травня 2021, 14:27
Телеведучий Вересень хоче подати до суду на Прямий канал: звільнили без пояснень
Фото prm.ua

Журналіст та телеведучий Микола Вересень заявляє, що його звільнили з Прямого каналу "без пояснень" і планує через це подати до суду.

Джерело: "Детектор Медіа"

Пряма мова Вересня: "2 березня мене попросила зайти Світлана Орловська (генеральна продюсерка Прямого – ред.) і сказала, що я звільнений. І я був страшенно здивований, тому що ніяких зауважень, жодної догани "із занесенням в облікову картку комсомольця" не було... Такого не було ніколи, і я ніколи про таке не чув, щоб отак, сьогодні на сьогодні: "Ти йдеш – все". Ніхто інший мені також не пояснив причин мого звільнення".

Деталі: Вересень додав, що трохи згодом його друзі, які мають стосунок до політичного керівництва каналу, розповіли, що ситуацію зі звільненням намагався змінити власник "Прямого" Петро Порошенко.

Вересень каже, що навіть зустрічався з цього приводу з прессекретарем Порошенка Святославом Цеголко, який сказав, що Вересень "цінний актив" і пропонував почекати "до кінця місяця".

Журналіст зазначив, що вирішення питання переносилося, він чекав два з половиною місяці і 14 травня подзвонив Цеголку і "вимагав пояснень вже суворішим тоном". Той нібито пообіцяв, що йому зателефонує Орловська, але цього не сталося.

Вересень наголосив, що йому обіцяли, що виплатять зарплатню за три місяці, але дали лише за два.

Ведучий додав, що подасть в суд, але ще не знає, "на канал Прямий чи на когось конкретно".

За його словами, він хоче "відновитися на каналі і отримати свою зарплатню".  

Пізніше Орловська повідомила, що Вересня звільнили з телеканалу через низькі рейтинги його програм, які виходили в праймі. 

За її словами, власник "Прямого" Порошенко не втручається в кадрову або редакційну політику телеканалу.

 

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІПорошенкосуд
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