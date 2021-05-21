Телеведущий Вересень хочет подать в суд на Прямой канал: уволили без объяснений

Журналист и телеведущий Мыкола Вересень заявляет, что его уволили с Прямого канала "без объяснений" и планирует из-за этого подать в суд.

Источник: "Детектор Медиа"

Прямая речь Вересня: "2 марта меня попросила зайти Светлана Орловская (генеральная продюсер Прямого – ред.) и сказала, что я уволен. И я был очень удивлен, потому что никаких замечаний, ни одного выговора "с занесением в учетную карточку комсомольца" не было... Такого не было никогда, и я никогда о таком не слышал, чтобы так, сегодня на сегодня: "Ты идешь – все". Никто другой мне также не объяснил причин моего увольнения".

Детали: Вересень добавил, что чуть позже его друзья, которые имеют отношение к политическому руководству канала, рассказали, что ситуацию с увольнением пытался изменить владелец "Прямого" Петр Порошенко.

Вересень говорит, что даже встречался по этому поводу с пресс-секретарем Порошенко Святославом Цеголко, который сказал, что Вересень "ценный актив" и предлагал подождать "до конца месяца".

Журналист отметил, что решение вопроса переносилось, он ждал два с половиной месяца и 14 мая позвонил Цеголко и "требовал объяснений уже более строгим тоном". Тот якобы пообещал, что ему позвонит Орловская, но этого не произошло.

Вересень отметил, что ему обещали, что выплатят зарплату за три месяца, но дали только за два.

Ведущий добавил, что подаст в суд, но еще не знает, "на канал Прямой или на кого-то конкретно".

По его словам, он хочет "восстановиться на канале и получить свою зарплату".

Позже Орловская сообщила, что Вересня уволили с телеканала из-за низких рейтингов его программ, которые выходили в прайме.

По ее словам, владелец "Прямого" Порошенко не вмешивается в кадровую или редакционную политику телеканала.