Проїзд у міському транспорті Львова став дорожчим ніж у Києві

У Львові підняли до 10 гривень вартість проїзду у громадському транспорті.

Джерело: повідомлення міськради Львова

Деталі: Рішення про підняття тарифів на проїзду прийняв Львівський виконавчий комітет у п’ятницю. В мерії заявили, що це компромісне рішення, позаяк економічно обґрунтований тариф на проїзд в автобусах становить 14,6 грн, а в електротранспорті – 12,4 грн.

До цього проїзд у міських автобусах, трамваях і тролейбусах складав 7 грн.

Дослівно: "Вартість за одну поїздку в автобусах становитиме 10 грн. В електротранспорті теж 10 грн – за умови придбання квитка у водія, 9 грн – за умови придбання квитка у точках продажу (кіосках) та 8 грн 50 коп для тих, хто оплачує за проїзд онлайн.

Натомість зберігається пільговий проїзд для усіх категорій пільговиків. Рішення вступлять в дію з моменту публікації".

Передісторія:

13 травня КП "Київський метрополітен" і КП "Київпастранс" просили столичну владу підтримати підприємства у час пандемії – виділити кошти з бюджету, або переглянути тарифи на проїзд. Обґрунтована ціна поїздки становить 21 гривню.