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Проезд в городском транспорте Львова стал дороже чем в Киеве

Пятница, 21 мая 2021, 15:32
Проезд в городском транспорте Львова стал дороже чем в Киеве

Во Львове подняли до 10 гривен стоимость проезда в общественном транспорте.

Источник: сообщение горсовета Львова

Детали: Решение о повышении тарифов по проезду принял Львовский исполнительный комитет в пятницу. В мэрии заявили, что это компромиссное решение, поскольку экономически обоснованный тариф на проезд в автобусах составляет 14,6 грн, а в электротранспорте - 12,4 грн.

До этого проезд в городских автобусах, трамваях и троллейбусах составлял 7 грн.

Дословно: "Стоимость за одну поездку в автобусах составит 10 грн. В электротранспорте тоже 10 грн - при покупке билета у водителя, 9 грн - при покупке билета в точках продаж (киосках) и 8 грн 50 коп для тех, кто оплачивает проезд онлайн.

Зато сохраняется льготный проезд для всех категорий льготников. Решение вступят в силу с момента публикации".

Предыстория:

  • 13 мая КП "Киевский метрополитен" и КП "Киевпастранс" просили столичную власть поддержать предприятия в любое время пандемии - выделить средства из бюджета, или пересмотреть тарифы на проезд. Обоснованная цена поездки составляет 21 гривну.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛьвовКиев
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