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ЄС пожертвує 100 млн доз вакцин біднішим країнам

П'ятниця, 21 травня 2021, 15:38
Фото оblzdrav.mk.gov.ua

Європейський союз має намір пожертвувати щонайменше 100 мільйонів доз вакцин проти COVID-19 біднішим країнам до кінця цього року.

Про це заявила в п'ятницю президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Європа має на меті пожертвувати щонайменше 100 мільйонів доз країнам з низьким та середнім рівнем доходу до кінця 2021 року", – сказала фон дер Ляєн у Римі, що стартував глобальний саміт, призначений для координації світової боротьби з пандемією.

Єврокомісія в четвер підтвердила третю угоду з компаніями про купівлю до 1,8 мільярда доз до 2023 року після 600 мільйонів доз, замовлених за двома попередніми контрактами.

Нагадаємо, на початку травня актуалізувалося питання доступу до технології виготовлення вакцин, коли США допустили тимчасове призупинення патентів на вакцини від коронавірусу – як цього вже пів року вимагають близько 100 бідніших країн. 

Детальніше про це – у статті: Залити світ Pfizer'ом: що змінить зняття захисту з вакцин проти коронавірусу

а також: Вакцини без обмежень: чи піде ЄС на епохальне рішення

Теми: ЄСвакцинаціякоронавірус


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