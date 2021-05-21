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ЕС пожертвует 100 млн доз вакцин бедным странам

Пятница, 21 мая 2021, 15:38
Фото оblzdrav.mk.gov.ua

Европейский Союз намерен пожертвовать не менее 100 млн доз вакцин против COVID-19 бедным странам до конца этого года.

Об этом заявила в пятницу президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Европа ставит цель пожертвовать не менее 100 млн доз странам с низким и средним уровнем дохода до конца 2021 года", – сказала фон дер Ляйен в Риме, где стартовал глобальный саммит по координации мировой борьбы с пандемией.

Еврокомиссия в четверг подтвердила третье соглашение с компаниями о покупке до 1,8 миллиарда доз вакцины до 2023 года после 600 млн доз, заказанных по двум предварительным контрактам.

Напомним, в начале мая актуализировался вопрос доступа к технологии изготовления вакцин, когда США допустили временное приостановление патентов на вакцины от коронавируса – как этого уже полгода требуют около 100 бедных стран.

Подробнее об этом – в статье Залить мир Pfizer'ом: что изменит снятие защиты с вакцин против коронавируса

а также: Вакцины без ограничений: пойдет ли ЕС на эпохальное решение

Темы: ЕСвакцинациякоронавирус


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