Столичний фотограф схиляв дітей до порносесій

Правоохоронці викрили столичного фотографа, який створював порнографічні матеріали за участю дітей.

Джерело: Нацполіція, Київська міська прокуратура

Деталі: За даними слідства, 38-річний чоловік працював дитячим фотографом у Києві, а також організовував екскурсії в одному зі столичних музеїв. Чоловік одружений та має двох дітей.

Маючи можливість ввійти у довіру до дітей віком від 8-ми до 18-ти років, фігурант примушував їх шляхом шантажу та погроз брати участь у створенні порнографічного контенту.

За словами начальника департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції Євгенія Макарова, цей контент був розповсюджений на території США та країн Євросоюзу. Завдяки спільній співпраці з колегами із зазначених країн поліція отримала додаткову інформацію, що підтверджує участь у скоєнні злочину саме цього громадянина.

Отримані фото- та відеоматеріали, аби приховати від сторонніх, чоловік зберігав у санкційному хмарному сховищі. При цьому встановлено, що з IP-адреси, яку використовував фотограф, здійснюється систематичне розповсюдження дитячої порнографії, а це - понад 400 файлів.

За місцем проживання зловмисника правоохоронці провели санкціонований обшук. У нього вилучили доказову базу, порноконтент за участю дітей - понад 10 гігабайт, мобільні термінали і комп’ютерну техніку, яка використовувалася під час створення цього контенту.

Чоловіка затримали та доставили до управління поліції для проведення першочергових слідчих дій. Йому оголошено про підозру.

Наразі правоохоронці встановлюють дітей, які постраждали внаслідок дій фігуранта.

У прокуратурі уточнюють, що досудовим розслідуванням встановлено, як на початку квітня 2021 року підозрюваний створив у соціальній мережі "Instagram" фейковий профіль під вигаданою назвою та розпочав переписуватися із 9-річною дівчинкою, теж представившись дівчинкою.

Налагодивши контакт і отримавши певну довіру дівчинки, чоловік вмовив її до створення особистих зображень в оголеному вигляді.

Отримавши декілька відвертих фото, чоловік шляхом шантажу та погроз їх розповсюдження стороннім особам, примусив малолітню зробити інші відверті фотознімки в сексуальних образах з моделюванням сексуальної поведінки та зображенням її статевих органів.

Наразі слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу.

Додатково: У 2021 році Кримінальний кодекс України доповнено статтею 301-1, якою суттєво посилено кримінальну відповідальність за створення та розповсюдження дитячої порнографії, а також введено відповідальність за зберігання вказаних матеріалів.

Санкція статті передбачає покарання від 9 до 15 років позбавлення волі.