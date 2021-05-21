Столичный фотограф склонял детей к порносессиям

Правоохранители разоблачили столичного фотографа, который создавал порнографические материалы с участием детей.

Источник: Нацполиция, Киевская городская прокуратура

Детали: По данным следствия, 38-летний мужчина работал детским фотографом в Киеве, а также организовывал экскурсии в одном из столичных музеев. Мужчина женат и имеет двоих детей.

Имея возможность войти в доверие к детям в возрасте от 8-ми до 18-ти лет, фигурант заставлял их путем шантажа и угроз участвовать в создании порнографического контента.

По словам начальника департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции Евгения Макарова, этот контент был распространен на территории США и стран Евросоюза. Благодаря совместному сотрудничеству с коллегами из указанных стран полиция получила дополнительную информацию, подтверждающую участие в совершении преступления именно этого гражданина.

Полученные фото- и видеоматериалы, чтобы скрыть от посторонних, мужчина хранил в санкционный облачном хранилище. При этом установлено, что с IP-адреса, который использовал фотограф, осуществляется систематическое распространение детской порнографии, а это - более 400 файлов.

По месту жительства злоумышленника правоохранители провели санкционированный обыск. У него изъяли доказательную базу, порноконтент с участием детей - более 10 гигабайт, мобильные терминалы и компьютерную технику, которая использовалась при создании этого контента.

Мужчину задержали и доставили в управление полиции для проведения первоочередных следственных действий. Ему объявлено о подозрении.

Сейчас правоохранители устанавливают детей, пострадавших в результате действий фигуранта.

В прокуратуре уточняют, что досудебным расследованием установлено, как в начале апреля 2021 году подозреваемый создал в социальной сети "Instagram" фейковый профиль под вымышленным названием и начал переписываться с 9-летней девочкой, тоже представившись девочкой.

Наладив контакт и получив определенное доверие девочки, мужчина уговорил ее к созданию личных изображений в обнаженном виде.

Получив несколько откровенных фото, мужчина путем шантажа и угроз их распространения третьим лицам, заставил малолетнюю сделать другие откровенные фотоснимки в сексуальных образах с моделированием сексуального поведения и изображением ее половых органов.

Сейчас следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Дополнительно: В 2021 году Уголовный кодекс Украины был дополнен статьей 301-1, которой существенно усилена уголовная ответственность за создание и распространение детской порнографии, а также введена ответственность за хранение указанных материалов.

Санкция статьи предусматривает наказание от 9 до 15 лет лишения свободы.