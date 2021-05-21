Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Столичный фотограф склонял детей к порносессиям

Пятница, 21 мая 2021, 15:43
Столичный фотограф склонял детей к порносессиям

Правоохранители разоблачили столичного фотографа, который создавал порнографические материалы с участием детей.

Источник: Нацполиция, Киевская городская прокуратура

Детали: По данным следствия, 38-летний мужчина работал детским фотографом в Киеве, а также организовывал экскурсии в одном из столичных музеев. Мужчина женат и имеет двоих детей.

Имея возможность войти в доверие к детям в возрасте от 8-ми до 18-ти лет, фигурант заставлял их путем шантажа и угроз участвовать в создании порнографического контента.

По словам начальника департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции Евгения Макарова, этот контент был распространен на территории США и стран Евросоюза. Благодаря совместному сотрудничеству с коллегами из указанных стран полиция получила дополнительную информацию, подтверждающую участие в совершении преступления именно этого гражданина.

Полученные фото- и видеоматериалы, чтобы скрыть от посторонних, мужчина хранил в санкционный облачном хранилище. При этом установлено, что с IP-адреса, который использовал фотограф, осуществляется систематическое распространение детской порнографии, а это - более 400 файлов.

По месту жительства злоумышленника правоохранители провели санкционированный обыск. У него изъяли доказательную базу, порноконтент с участием детей - более 10 гигабайт, мобильные терминалы и компьютерную технику, которая использовалась при создании этого контента.

Мужчину задержали и доставили в управление полиции для проведения первоочередных следственных действий. Ему объявлено о подозрении.

Сейчас правоохранители устанавливают детей, пострадавших в результате действий фигуранта. 

В прокуратуре уточняют, что досудебным расследованием установлено, как в начале апреля 2021 году подозреваемый создал в социальной сети "Instagram" фейковый профиль под вымышленным названием и начал переписываться с 9-летней девочкой, тоже представившись девочкой.

Наладив контакт и получив определенное доверие девочки, мужчина уговорил ее к созданию личных изображений в обнаженном виде.

Получив несколько откровенных фото, мужчина путем шантажа и угроз их распространения третьим лицам, заставил малолетнюю сделать другие откровенные фотоснимки в сексуальных образах с моделированием сексуального поведения и изображением ее половых органов.

Сейчас следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Дополнительно: В 2021 году Уголовный кодекс Украины был дополнен статьей 301-1, которой существенно усилена уголовная ответственность за создание и распространение детской порнографии, а также введена ответственность за хранение указанных материалов.

Санкция статьи предусматривает наказание от 9 до 15 лет лишения свободы.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: криминалКиевполицияпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
криминал
В Тернопольской области к 8 годам приговорили 17-летнего подростка, который изнасиловал 13-летнюю девочку
На оккупированной Донетчине нашли мертвой 12-летнюю девочку. В убийстве подозревают военных РФ
Объявлены первые подозрения за похищение Россией украинских детей
Последние новости
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
Все новости...
Реклама: