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Pfizer обіцяє країнам із середнім рівнем доходів вакцину за пів ціни

П'ятниця, 21 травня 2021, 16:36
Pfizer обіцяє країнам із середнім рівнем доходів вакцину за пів ціни

До кінця року до країн із середнім та низьким рівнем доходів має надійти 1 мільярд доз вакцини Pfizer/BioNTech за зниженою ціною.

Джерело: голова та виконавчий директор Pfizer Альберт Бурла на Глобальному саміті з питань охорони здоров'я у Римі, "Укрінформ

Пряма мова: "Сьогодні Pfizer та BioNTech роблять обіцянку поставити 2 мільярди доз нашої вакцини до країн із середнім та низьким рівнем доходів протягом наступних 18 місяців. 

Ми очікуємо, що 1 мільярд цих доз надійде до країн із середнім та низьким рівнем доходів уже цього року. І ми обіцяємо поставити інший мільярд доз до цих країн у 2021 році".

Деталі: За словами Бурли, важливо забезпечити чесне та рівне розподілення вакцини проти коронавірусу, щоб кожна країна мала доступ до вакцин.

На цьому тлі він повідомив, що Pfizer вирішив постачати вакцину за диференційованим принципом: багаті країни платитимуть повну ціну, країни із середнім рівнем доходів – половину від цієї ціни, а країни з низьким рівнем доходів зможуть купувати за собівартістю.

Цьому передувало: Україна досягла домовленостей на постачання 42 млн доз вакцини проти коронавірусу різних виробників. Постачання здійснюватиметься в межах прямих контрактів і глобальної ініціативи COVAX.

Із компанією Pfizer підписано контрактів на 21,2 млн доз вакцини, з них 1,2 млн доз – за ініціативою COVAX.

За ініціативою COVAX 240 тисяч доз вакцин вже поставлено в Україну, до кінця травня має бути поставлено майже 350 тисяч вакцин, в другому кварталі – 500 тисяч, інші поставки –  в третьому та четвертому кварталах відповідно.

"Українська правда" в Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019світторгівля
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