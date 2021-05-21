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Pfizer обещает странам со средним уровнем доходов вакцину за пол цены

Пятница, 21 мая 2021, 16:36
Pfizer обещает странам со средним уровнем доходов вакцину за пол цены

До конца года в страны со средним и низким уровнем доходов должен поступить 1 миллиард доз вакцины Pfizer/BioNTech по сниженной цене.

Источник: глава и исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла на Глобальном саммите по вопросам здравоохранения в Риме, "Укринформ"

Прямая речь: "Сегодня Pfizer и BioNTech делают обещание поставить 2 миллиарда доз нашей вакцины в страны со средним и низким уровнем доходов в течение следующих 18 месяцев.

Мы ожидаем, что 1 миллиард этих доз поступит в страны со средним и низким уровнем доходов уже в этом году. И мы обещаем поставить другой миллиард доз в эти страны в 2021 году".

Детали: По словам Бурлы, важно обеспечить честное и равное распределения вакцины против коронавируса, чтобы каждая страна имела доступ к вакцинам.

На этом фоне он сообщил, что Pfizer решил поставлять вакцину по дифференцированному принципу: богатые страны будут платить полную цену, страны со средним уровнем доходов – половину от этой цены, а страны с низким уровнем доходов смогут покупать по себестоимости.

Этому предшествовало: Украина достигла договоренностей на поставку 42 млн доз вакцины против коронавируса различных производителей. Поставка будет осуществляться в рамках прямых контрактов и глобальной инициативы COVAX.

С компанией Pfizer подписано контрактов на 21,2 млн доз вакцины, из них 1,2 млн доз – по инициативе COVAX.

По инициативе COVAX 240 тысяч доз вакцин уже поставлены в Украину, до конца мая должно быть поставлено почти 350 тысяч вакцин, во втором квартале – 500 тысяч, другие поставки – в третьем и четвертом кварталах соответственно.

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019мирторговля
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