На вихідних у центрі столиці обмежать рух
П'ятниця, 21 травня 2021, 16:56
22 та 23 травня у центрі Києва обмежать рух транспорту через проведення спортивних змагань.
Джерело: КМДА у Telegram
Деталі: Захід буде відбуватись в районі Поштової та Контрактової площі.
Тому 22 травня будуть перекриті вулиці:
- Андріївська (від вул. Петра Сагайдачного до вул. Братської) – із 14:30 до 17:30
- Братська (від вул. Андріївської до вул. Борисоглібської) – із 14:30 до 17:30
- Борисоглібська (від вул. Волоської до вул. Братської) – із 14:30 до 17:30
- Волоська (від вул. Григорія Сковороди до вул. Борисоглібської) – із 14:30 до 17:30
- Григорія Сковороди (від пл. Контрактової до вул. Волоської) – із 14:30 до 17:30
- Петра Сагайдачного – із 14:30 до 17:30
Наступного дня перекритими будуть:
- вулиця Петра Сагайдачного – із 07:00 до 12:30
- Боричів узвіз – із 07:00 до 12:30
- вулиця Набережно-Хрещатицька (у напрямку Гаванського мосту) – із 07:00 до 12:30
- Гаванський міст (у напрямку Північного мосту) – з 07:00 до 12:30
- вулиця Набережно-Рибальська (у напрямку Північного мосту до вул. Електриків) – із 07:00 до 12:30
- Набережне шосе (у напрямку Гаванського мосту) – з 07:00 до 12:30
- Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) – з 07:00 до 12:30
- поворот із мосту Метро на Набережне шосе – з 07:00 до 12:30.
Загалом, за інформацією організаторів проведення змагань, рух буде перекрито із 18:00 до 22:00 на Контрактовій площі 23 травня. Цього ж дня на Поштовій площі транспорт не зможе проїхати з 5 ранку до 22:00.
Українська правда