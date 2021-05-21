На вихідних у центрі столиці обмежать рух

22 та 23 травня у центрі Києва обмежать рух транспорту через проведення спортивних змагань.

Джерело: КМДА у Telegram

Деталі: Захід буде відбуватись в районі Поштової та Контрактової площі.

Тому 22 травня будуть перекриті вулиці:

Андріївська (від вул. Петра Сагайдачного до вул. Братської) – із 14:30 до 17:30

Братська (від вул. Андріївської до вул. Борисоглібської) – із 14:30 до 17:30

Борисоглібська (від вул. Волоської до вул. Братської) – із 14:30 до 17:30

Волоська (від вул. Григорія Сковороди до вул. Борисоглібської) – із 14:30 до 17:30

Григорія Сковороди (від пл. Контрактової до вул. Волоської) – із 14:30 до 17:30

Петра Сагайдачного – із 14:30 до 17:30

Наступного дня перекритими будуть:

вулиця Петра Сагайдачного – із 07:00 до 12:30

Боричів узвіз – із 07:00 до 12:30

вулиця Набережно-Хрещатицька (у напрямку Гаванського мосту) – із 07:00 до 12:30

Гаванський міст (у напрямку Північного мосту) – з 07:00 до 12:30

вулиця Набережно-Рибальська (у напрямку Північного мосту до вул. Електриків) – із 07:00 до 12:30

Набережне шосе (у напрямку Гаванського мосту) – з 07:00 до 12:30

Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) – з 07:00 до 12:30

поворот із мосту Метро на Набережне шосе – з 07:00 до 12:30.

Загалом, за інформацією організаторів проведення змагань, рух буде перекрито із 18:00 до 22:00 на Контрактовій площі 23 травня. Цього ж дня на Поштовій площі транспорт не зможе проїхати з 5 ранку до 22:00.