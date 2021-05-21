Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На вихідних у центрі столиці обмежать рух

П'ятниця, 21 травня 2021, 16:56
На вихідних у центрі столиці обмежать рух

22 та 23 травня у центрі Києва обмежать рух транспорту через проведення спортивних змагань.

Джерело: КМДА у Telegram

Деталі: Захід буде відбуватись в районі Поштової та Контрактової площі. 

Тому 22 травня будуть перекриті вулиці:

  • Андріївська (від вул. Петра Сагайдачного до вул. Братської) – із 14:30 до 17:30
  • Братська (від вул. Андріївської до вул. Борисоглібської) – із 14:30 до 17:30
  • Борисоглібська (від вул. Волоської до вул. Братської) – із 14:30 до 17:30
  • Волоська (від вул. Григорія Сковороди до вул. Борисоглібської) – із 14:30 до 17:30
  • Григорія Сковороди (від пл. Контрактової до вул. Волоської) – із 14:30 до 17:30
  • Петра Сагайдачного – із 14:30 до 17:30

Наступного дня перекритими будуть: 

  • вулиця Петра Сагайдачного – із 07:00 до 12:30
  • Боричів узвіз – із 07:00 до 12:30
  • вулиця Набережно-Хрещатицька (у напрямку Гаванського мосту) – із 07:00 до 12:30
  • Гаванський міст (у напрямку Північного мосту) – з 07:00 до 12:30
  • вулиця Набережно-Рибальська (у напрямку Північного мосту до вул. Електриків) – із 07:00 до 12:30
  • Набережне шосе (у напрямку Гаванського мосту) – з 07:00 до 12:30
  • Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) – з 07:00 до 12:30
  • поворот із мосту Метро на Набережне шосе – з 07:00 до 12:30.

Загалом, за інформацією організаторів проведення змагань, рух буде перекрито із 18:00 до 22:00 на Контрактовій площі 23 травня. Цього ж дня на Поштовій площі транспорт не зможе проїхати з 5 ранку до 22:00.

Українська правда
Теми: Київтранспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Київ
У Києві та Одесі викрито мережу підпільних покер-клубів, які прикривалися спортивним покером
Мова агресора: у Києві заборонили вмикати російські пісні у публічних місцях
Без Пушкіна, Крилова і Чкалова: у Києві перейменували ще 14 об’єктів
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:57
У Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: