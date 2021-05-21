На выходных в центре столицы ограничат движение
Пятница, 21 мая 2021, 16:56
22 и 23 мая в центре Киеве ограничат движение транспорта из-за проведения спортивных соревнований.
Источник: КГГА в Telegram
Детали: Мероприятие будет проходить в районе Почтовой и Контрактовой площади.
Поэтому 22 мая будут перекрыты улицы:
- Андреевская (от ул. Петра Сагайдачного до ул. Братской) - с 14:30 до 17:30
- Братская (от ул. Андреевской до ул. Борисоглебской) - с 14:30 до 17:30
- Борисоглебская (от ул. Волошской до ул. Братской) - с 14:30 до 17:30
- Волошская (от ул. Григория Сковороды до ул. Борисоглебской) - с 14:30 до 17:30
- Григория Сковороды (от пл. Контрактовой до ул. Волошской) - с 14:30 до 17:30
- Петра Сагайдачного - с 14:30 до 17:30
На следующий день перекрытыми будут:
- улица Петра Сагайдачного - с 07:00 до 12:30
- Боричев спуск - с 07:00 до 12:30
- улица Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) - с 07:00 до 12:30
- Гаванский мост (в направлении Северного моста) - с 07:00 до 12:30
- улица Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста до ул. Электриков) - с 07:00 до 12:30
- Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста) - с 07:00 до 12:30
- Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) - с 07:00 до 12:30
- поворот с моста Метро на Набережное шоссе - с 07:00 до 12:30.
Всего, по информации организаторов проведения соревнований, движение будет перекрыто с 18:00 до 22:00 на Контрактовой площади 23 мая. В этот же день на Почтовой площади транспорт не сможет проехать с 5 утра до 22:00.
Украинская правда