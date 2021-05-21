Прокуратура відкрила справу через постачання в окупований Крим обладнання "Siemens AG"

Прокуратура Автономної республіки Крим розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного постачання на територію анексованого півострова обладнання європейських компаній "Siemens AG" та "Grundfos AG".

Джерело: повідомлення прокуратури Автономної республіки Крим

Дослівно: "Прокуратура автономії розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного постачання на тимчасово окуповану територію АР Крим обладнання для функціонування водних споруд, виробництва європейських компаній "Siemens AG" та "Grundfos AG"

Деталі: Справа відкрита за статтею "Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї" (ч.1 ст. 332-1 КК України).

Повідомляється, що незаконні дії були вчинені з використанням суб’єктів господарювання Російської Федерації та в обхід санкційних заборон Європейскього Союзу.

Передісторія: У 2017 році Росія доставила турбіни Siemens в окупований Крим після того, як німецька компанія відмовилася викупати їх назад у російської "Технопромекспорт".