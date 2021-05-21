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Прокуратура возбудила дело из-за поставок в оккупированный Крым оборудования "Siemens AG"

Пятница, 21 мая 2021, 17:05
Прокуратура возбудила дело из-за поставок в оккупированный Крым оборудования Siemens AG

Прокуратура Автономной республики Крым начала уголовное производство по факту незаконной поставки на территорию аннексированного полуострова оборудование европейских компаний "Siemens AG" и "Grundfos AG".

Источник: сообщение прокуратуры Автономной республики Крым

Дословно: "Прокуратура автономии начала уголовное производство по факту незаконной поставки на временно оккупированную территорию АР Крым оборудования для функционирования водных сооружений, производства европейских компаний "Siemens AG" и "Grundfos AG"

Детали: Дело возбуждено по статье "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее" (ч.1 ст. 332-1 УК Украины).

Сообщается, что незаконные действия были совершены с использованием субъектов хозяйствования Российской Федерации и в обход санкционных запретов Европейского Союза.

Предыстория: В 2017 году Россия доставила турбины Siemens в оккупированный Крым после того, как немецкая компания отказалась выкупать их обратно в российской "Технопромэкспорт".

Украинская правда

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Темы: прокуратураКрымоккупация
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