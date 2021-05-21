Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Прокуратура возбудила дело из-за поставок в оккупированный Крым оборудования "Siemens AG"

Пятница, 21 мая 2021, 17:05

Прокуратура Автономной республики Крым начала уголовное производство по факту незаконной поставки на территорию аннексированного полуострова оборудование европейских компаний "Siemens AG" и "Grundfos AG".

Источник: сообщение прокуратуры Автономной республики Крым

Дословно: "Прокуратура автономии начала уголовное производство по факту незаконной поставки на временно оккупированную территорию АР Крым оборудования для функционирования водных сооружений, производства европейских компаний "Siemens AG" и "Grundfos AG"

Детали: Дело возбуждено по статье "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее" (ч.1 ст. 332-1 УК Украины).

Сообщается, что незаконные действия были совершены с использованием субъектов хозяйствования Российской Федерации и в обход санкционных запретов Европейского Союза.

Предыстория: В 2017 году Россия доставила турбины Siemens в оккупированный Крым после того, как немецкая компания отказалась выкупать их обратно в российской "Технопромэкспорт".

Украинская правда
Темы: прокуратураКрымоккупация


powered by lun.ua
Главное сегодня

Медведчука оставили под домашним арестом

Турчинов рассказал, что просил Медведчука передать Путину

Крым без воды: Москва говорит о возможной гуманитарной катастрофе

Новый прокурор четвертый раз закрыл дело "Роттердам +"

Генерала Назарова оправдали по делу сбитого над Луганском самолета Ил-76

фото, видео Апелляция Медвечука: под судом собрались спортивные молодчики, "свободовцы" и Кива

Все новости...
прокуратура
Столичный фотограф склонял детей к порносессиям
"Брачный" аферист подкупил сотрудницу СИЗО: передавала алкоголь и мобильные телефоны
Прокуратура провела обыски в "Киевтеплоэнерго"
Последние новости
18:33
Правительство назначило еще двух заместителей министра энергетики
18:15
Президента "Олимпика" дисквалифицировали на 5 лет
18:13
На Донбассе опять не спокойно: 5 обстрелов
18:10
Медведчук намекнул на обращение в ЕСПЧ из-за заявлений Зеленского
18:05
Firefly Aerospace украинца Полякова доставит миссию на Луну вместе со SpaceX
17:58
ОГХК заявляет о попытках срыва приватизации – на этот раз из-за дезинформации
17:36
В Киеве мужчина устроил стрельбу и ранил военнослужащего
17:36
Президента НААН подозревают в еще одной взятке
17:35
фото"Лаша Сван" арестован: вор в законе останется за решеткой
17:33
Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась
Все новости...