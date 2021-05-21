У Кличка заявляють про ще один обшук: у комунальників. Прокуратура назвала причину

Група прокурорів та слідчих провели обшук у приміщенні комунального підприємства Київської міської ради "Київбудреконструкція".

Джерело: КМДА, речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Столчина влада вказує, що обшук був проведений у приміщенні підприємства відповідно до ухвали слідчого суді Печерського районного суду м. Києва від 17 травня. Слідчі дії здійснювалися з метою відшукування та вилучення документів за договірними відносинами на предмет шахрайства, легалізації (відмивання) майна та зловживання владою або службовим становищем.

У КМДА зазначають при цьому, що раніше на підприємстві здійснювались перевірки на предмет фінансово-господарської дисципліни (у тому числі за договірними відносинами з товариством, яке стало суб’єктом дослідження зазначеного кримінального провадження) та жодних порушень не встановлено.

Окрім того, підприємство з метою сприяння слідству неодноразово надавало документи на виконання запитів органів слідства та прокуратури з тих самих обставин справи, наголошує столична влада.

Також, як повідомили в "Київбудреконструкції", по об’єктах/договорах, щодо яких здійснюється перевірка в рамках кримінального провадження, роботи не виконувались або лише розпочаті.

UPD: У Київській міській прокуратурі підтвердили УП проведення обшуків у межах кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами при виконанні будівельних робіт.

Обшуки стосувалися проведення трьох тендерів: перші два - щодо проведення протизсувних робіт на схилі озера Глинка (на 100 мільйонів та на 25 мільйонів), ще один – підряд на 125 мільйонів щодо робіт з укріплення схилу за адресою вул. Лук’янівська 46.

Речниця прокуратури Надія Максимець уточнила, що роботи за третім об’єктом не завершені, але за них вже сплачено 95% коштів, а саме 119 млн гривень.

Пряма мова: "За даними слідства, директор КП "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція" та директор однієї з юридичних осіб уклали низку договорів підряду щодо будівництва комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд, дренажних систем для укріплення схилу по вулиці Лук'янівській, 46, у місті Києві.

Встановлено, що будівельні роботи не виконані в повному обсязі, проте, службові особи комунального підприємства безпідставно перерахували кошти на рахунки суб’єкту господарювання в сумі понад 119 млн грн, які у подальшому привласнені суб’єктом господарювання через підприємства з ознаками фіктивності".