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У Кличко заявляют о еще одном обыске: у коммунальщиков. Прокуратура назвала причину

Пятница, 21 мая 2021, 17:07
У Кличко заявляют о еще одном обыске: у коммунальщиков. Прокуратура назвала причину

Группа прокуроров и следователей провели обыск в помещении коммунального предприятия Киевского городского совета "Киевстройреконструкция".

Источник: КГГА, пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Столичная власть указывает, что обыск был проведен в помещении предприятия в соответствии с постановлением следственного судьи Печерского районного суда Киева от 17 мая. Следственные действия проводились с целью отыскания и изъятия документов по договорным отношениям на предмет мошенничества, легализации (отмывания) имущества и злоупотребления властью или служебным положением.

В КГГА отмечают при этом, что ранее на предприятии осуществлялись проверки на предмет финансово-хозяйственной дисциплины (в том числе по договорным отношениям с обществом, которое стало субъектом исследования указанного уголовного производства) и никаких нарушений установлено не было.

Кроме того, предприятие с целью содействия следствию неоднократно предоставляло документы на выполнение запросов органов следствия и прокуратуры по тем же обстоятельствахм дела, отмечает столичная власть.

Также, как сообщили в "Киевстройреконструкция", по объектам/договорам, по которым осуществляется проверка в рамках уголовного производства, работы не выполнялись или только начаты.

UPD: В Киевской городской прокуратуре подтвердили УП проведение обысков в рамках уголовного производства, начатого по факту завладения бюджетными средствами при выполнении строительных работ.

Обыски касались проведения трех тендеров: первые два - о проведении противооползневых работ на склоне озера Глинка (на 100 млн и на 25 млн гривн), еще один - подряд на 125 миллионов для проведения работ по укреплению склона по адресу ул. Лукьяновская 46.

Спикер прокуратуры Надежда Максимец уточнила, что работы по третьему объектом не завершены, но за них уже уплачено 95% средств, а именно 119 млн гривен.

 

Прямая речь: "По данным следствия, директор КП "Дирекция по капитальному строительству и реконструкции "Киевстройреконструкция" и директор одной из юридических лиц заключили ряд договоров подряда по строительству комплекса инженерно-технических противооползневых сооружений, дренажных систем для укрепления склона по улице Лукьяновской, 46, в Киеве.

Установлено, что строительные работы не выполнены в полном объеме, однако, должностные лица коммунального предприятия безосновательно перечислили средства на счета субъекта хозяйствования в сумме более 119 млн грн, которые в дальнейшем присвоены субъектом хозяйствования через предприятия с признаками фиктивности".

Украинская правда

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Темы: Киевобыски
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