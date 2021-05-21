Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Києві чоловік обстріляв компанію і поранив військовослужбовця

П'ятниця, 21 травня 2021, 17:36

У Києві затримали чоловіка, який напідпитку обстріляв компанію людей і поранив військовослужбовця.

Джерело: повідомлення Національної поліції

Деталі: Подія трапилася у четвер ввечері біля одного із столичних супермаркетів на вулиці Верховинній.

Як повідомили в поліції, правоохоронці встановили, що перехожий зробив зауваження компанії чоловіків, які розпивали алкоголь та голосно слухали музику. Між опонентами виник конфлікт, в ході якого правопорушник дістав пістолет та декілька разів вистрелив у компанію.

Внаслідок стрілянини постраждав 25-річний військовослужбовець, якого з двома пораненнями ноги госпіталізували до медичного закладу.

В ході проведення слідчих дій правоохоронці встановили, що під час вчинення правопорушення чоловік перебував під дією спиртного.

У затриманого під час огляду вилучили два предмети, схожих на пістолети "Форт" для відстрілу гумових куль, один предмет, ззовні схожий на карабін, два ножі, а також набої різного калібру.

 

Також під час огляду помешкання затриманий добровільно видав ще три одиниці зброї та набої. На вилучені предмети зловмисник має відповідні дозволи.

За цим фактом відкрито провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Українська правда
Теми: Київкримінал


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Медведчука залишили під домашнім арештом

Турчинов розповів, що просив Медведчука передати Путіну

Крим без води: Москва каже про можливу гуманітарну катастрофу

Новий прокурор вчетверте закрив справу "Роттердам +"

Генерала Назарова виправдали у справі збитого над Луганськом літака Іл-76

фото, відео Апеляція Медвечука: під судом зібралися спортивні молодики, "свободівці" і Кива

Усі новини...
Київ
У Кличка заявляють про ще один обшук: у комунальників
На вихідних у центрі столиці обмежать рух
Столичний фотограф схиляв дітей до порносесій
Останні новини
19:04
Android-версія додатку Clubhouse запрацювала в Україні
19:02
фотоСБУ викрила ботоферму, якою керували з Росії
18:58
Шойгу заявив, що Росія почала виготовляти бойових роботів
18:45
У Польщі назвали непослідовною позицію США щодо "Північного потоку-2"
18:33
Уряд призначив ще двох заступників міністра енергетики
18:15
Президента "Олімпіка" дискваліфікували на 5 років
18:13
На Донбасі знову не спокійно: 5 обстрілів
18:10
Медведчук натякнув на звернення до ЄСПЛ через заяви Зеленського 
18:05
Firefly Aerospace українця Полякова доставить місію на Місяць разом зі SpaceX
17:58
ОГХК заявляє про спроби зриву приватизації – цього разу через дезінформацію
Усі новини...