У Києві чоловік обстріляв компанію і поранив військовослужбовця

У Києві затримали чоловіка, який напідпитку обстріляв компанію людей і поранив військовослужбовця.

Джерело: повідомлення Національної поліції

Деталі: Подія трапилася у четвер ввечері біля одного із столичних супермаркетів на вулиці Верховинній.

Як повідомили в поліції, правоохоронці встановили, що перехожий зробив зауваження компанії чоловіків, які розпивали алкоголь та голосно слухали музику. Між опонентами виник конфлікт, в ході якого правопорушник дістав пістолет та декілька разів вистрелив у компанію.

Внаслідок стрілянини постраждав 25-річний військовослужбовець, якого з двома пораненнями ноги госпіталізували до медичного закладу.

В ході проведення слідчих дій правоохоронці встановили, що під час вчинення правопорушення чоловік перебував під дією спиртного.

У затриманого під час огляду вилучили два предмети, схожих на пістолети "Форт" для відстрілу гумових куль, один предмет, ззовні схожий на карабін, два ножі, а також набої різного калібру.

Також під час огляду помешкання затриманий добровільно видав ще три одиниці зброї та набої. На вилучені предмети зловмисник має відповідні дозволи.

За цим фактом відкрито провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.