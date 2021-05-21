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В Киеве мужчина устроил стрельбу и ранил военнослужащего

Пятница, 21 мая 2021, 17:36
В Киеве мужчина устроил стрельбу и ранил военнослужащего

В Киеве задержали мужчину, который в нетрезвом обстрелял компанию людей и ранил военнослужащего.

Источник: сообщение Национальной полиции

Детали: Происшествие случилось в четверг вечером возле одного из столичных супермаркетов на улице Верховинной.

Как сообщили в полиции, правоохранители установили, что прохожий сделал замечание компании мужчин, которые распивали алкоголь и громко слушали музыку. Между оппонентами возник конфликт, в ходе которого правонарушитель достал пистолет и несколько раз выстрелил в компанию.

В результате стрельбы пострадал 25-летний военнослужащий, которого с двумя ранениями ноги госпитализировали в медицинское учреждение.

В ходе проведения следственных действий правоохранители установили, что во время совершения правонарушения мужчина находился под действием спиртного.

У задержанного при осмотре изъяли два предмета, похожих на пистолеты "Форт" для отстрела резиновых пуль, один предмет, внешне похожий на карабин, два ножа, а также патроны различного калибра.

 

Также во время осмотра помещения задержан добровольно выдал еще три единицы оружия и патроны. На удаленные предметы злоумышленник имеет соответствующие разрешения.

По данному факту открыто производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда
Темы: Киевкриминал
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