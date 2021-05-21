Президента "Олімпіка" дискваліфікували на 5 років

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу дискваліфікував президента "Олімпіка" Владислава Гельзіна на 5 років.

Джерело: Sport.ua

Деталі: Причиною дискваліфікації стала поведінка Гельзіна у березні після матчу УПЛ проти "Шахтаря" після того, як рефері скасував гол "Олімпіка" через офсайд.

Він двічі вривався в суддівську кімнату, а також матюкався на суддю під час інтерв'ю в прямому ефірі.

Зазначається, що до 5 років дискваліфікації додали ще 5 років умовно, а також штраф у розмірі 250 тисяч гривень. Рішення може бути оскаржене.

Про рішення розповів відповідальний секретар КДК УАФ Ігор Грищенко.

Пряма мова Грищенка: "УАФ прийняла рішення заборонити Гельзіну будь-яку футбольну діяльність терміном на 5 років. Плюс 5 років умовно, а також фінансовий штраф у 250 тисяч гривень за його дії під час і після матчу з "Шахтарем.

Гельзін вривався до суддівської кімнати, а також були нецензурні висловлювання після матчу під час прямого ефіру. Пряма санкція - 5 років".